Serie von Unfällen auf der A3 bei Erlangen

Kilometerlangen Staus an der Baustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ausgehend von einem Verkehrsunfall in der Baustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen kam es am Dienstagmorgen zu kilometerlangen Staus in beide Richtungen und in der Folge zu weiteren Unfällen.

Den Beginn machte ein Autofahrer, der in Richtung Würzburg mit seinem Wagen am Autobahnkreuz in die Fahrbahnteiler in der Mitte stieß. Diese wurden so auf die Gegenspur verschoben, dass die Fahrbahn in Richtung Regensburg nur noch auf einer Spur benutzt werden konnte. Sein Auto blieb auf der Fahrspur in Richtung Würzburg liegen und musste abgeschleppt werden. Den Stau, der sich dahinter bildete, übersah ein Lkw-Fahrer und rammte von hinten einen Pkw. Verletzt wurde niemand.

Mega-Projekt: A3-Ausbau in Franken verzögert sich um Monate

In Fahrtrichtung Passau ereigneten sich mehrere Unfälle. Nahe der Anschlussstelle Frauenaurach stürzte ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver. Das Motorrad rutschte unter einen Lkw, der Motoradfahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Unterdessen stieß ein Pkw bei der Einfahrt auf die A3 mit einem Lkw zusammen. Verletzte gab es hier nicht.

Bilderstrecke zum Thema Brückenbauten, eine Quelle und Unfälle: Die Geschichte der A3 Die A3 ist mit 769 Kilometern die zweitlängste Autobahn Deutschlands und durchquert die Metropolregion Nürnberg. Unfälle, aufwändige Brückenbauten und der Fund einer Quelle am Straßenrand: Wir blicken in die vielseitige Geschichte der Autobahn.



Vor der Ausfahrt Erlangen-West kam es im Stau zu einer unschönen Szene. Ein Lkw-Fahrer bildete die benötigte Rettungsgasse. Dafür musste er halb auf den Pannenstreifen fahren. Ein Autofahrer versuchte, sich mit seinem Pickup mit Rosenheimer Kennzeichen widerrechtlich vorbeizudrängen. Offensichtlich aus Unmut über den knappen Platz spritzte ein Insasse des Wagens Öl gegen die Sattelzugmaschine.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en