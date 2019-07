Serien-Sieger: Lokalsportcast vom Erlanger Triathlon

Lena Gottwald und Kristin Liepold sind unter anderem zu Gast im Podcast - vor 1 Stunde

ERLANGEN - An diesem Wochenende war alles Triathlon in Erlangen: Los ging es mit dem Schülertriathlon, dann folgte der 30. Erlanger Triathlon. Sportredakteurin Katharina Tontsch war überall unterwegs. Ein Podcast über wahre Sieger, Super-Mamas, der harte Weg in die Weltspitze und natürlich: Hawaii.

Lokalsportcast: Nur Gewinner beim Erlanger Triathlon

Zu Gast in Lena Gottwald aus Zirndorf, fünfmalige Gewinnerin auf der Kurzdistanz. Aber auch die anderen Sieger, Peter Kösters aus Erlangen, Marchelo Kunzelmann Loza aus Nürnberg und die Profi-Athlerin Kristin Liepold sprechen über ihren Wettkampf und ihre Träume .

