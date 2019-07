Sicherheit für Frauen und Kinder

ERLANGEN - Im Landratsamt haben Münchener Experten über die "Umsetzung der Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häusliche Gewalt" informiert.

Wenn Häusliche Gewalt Familien zerstört — zu 98 Prozent sind Männer die Gewalttätigen —, haben Frauen und Kinder Anspruch auf Schutz. Gute Wege dazu zeigt das Münchener Modell auf, über das Familienrichter Jürgen Schmid und Rechtsanwältin Petra Scharl im Landratsamt in Erlangen sprachen. © Bernd Weißbrod/dpa



Schauplatz Beratungsstelle: Das Ehepaar lebt in Scheidung. Der Mann hatte die Frau geschlagen. Nicht nur einmal. Jetzt ist der Berater in den Nebenraum gegangen, um Kopien von Dokumenten zu machen. Als er zurückkommt liegt die Frau am Boden, ihr Mann hockt auf ihr und würgt sie.

Passiert ist das Ganze in München — und leider kein Einzelfall. Familienrichter Jürgen Schmid und Rechtsanwältin und Verfahrensbeiständin Petra Scharl, beide aus München, sprechen zur "Umsetzung der Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häusliche Gewalt." Eingeladen ins Landratsamt hatten die Gleichstellungstellen von Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt, das autonome Frauenhaus und der Frauennotruf.

Wie konnte der Vorfall im Beratungsbüro passieren? Der Mann hatte die geschlechtsspezifische Gewaltberatung abgebrochen, schade, denn zu über 50 Prozent sind diese Gewaltberatungen mit Antiaggressions-Training erfolgreich, wenn die Täter sie bis zum Ende durchhalten. In der allgemeinen Beratung sollte nun über Sorgerecht und Umgangsrecht für die Kinder gesprochen werden. Doch statt zu einem vermittelnden Gespräch kam es erneut zum Gewaltausbruch. Nach Abbruch der Täterberatung passiert das des Öfteren. Deshalb brauchen die Opfer Schutz. Den versucht das "Münchener Modell" möglichst rasch zu geben, den Frauen und den Kindern.

Wenn ein Fall von häuslicher Gewalt angezeigt wird und die Polizei vor Ort war, fragt die Polizei in München Risikofaktoren ab. Den Fragebogen samt Bericht über den Tathergang, ob Kinder dabei waren und mehr, erhält das Familiengericht in Kopie. "Das ist gut so", sagt Richter Schmid. Denn wenn kurz darauf ein Antrag auf Sorgerecht bei ihm auf dem Tisch landet, hat er bereits Hintergrundwissen und Fakten. Sein Appell an Frauen, die Opfer von Gewalt werden: "Rufen Sie die Polizei, lassen Sie sich ärztlich untersuchen und ein Attest ausstellen." Häusliche Gewalt muss nachgewiesen werden, wenn sie Konsequenzen haben soll.

Kinder leiden mit

Vor allem geht es dabei um die Sicherung des Opferschutzes und des Kindeswohls. 78 Prozent der Kinder wissen von der Gewalt ihrer Väter gegenüber ihren Müttern; 50 Prozent bekommen die Taten unmittelbar mit. Auch weil die Täter zunächst oft leugnen, sei die Kindesbefragung wichtiger Bestandteil, um die Gewalt aufzuklären und zu benennen. "Wir befragen Kinder ab vier Jahren", erzählt Schmid.

Klar ist, dass für Kinder miterlebte Gewalt genauso schlimm ist, als wären sie selbst geschlagen worden. Nicht anders ist es mit mitgeteilter Gewalt, also wenn das Kind am Morgen nach der Tat von der Mutter erfährt, dass diese verprügelt worden ist. Die meisten Kinder können das nicht gut wegstecken, leiden darunter und haben häufig Entwicklungsbeeinträchtigungen. Folgen können etwa Autoaggression oder Aggressivität gegen andere Kinder sein. Dauerbelastung kostet laut Schmid die Kinder "zirka fünf IQ-Punkte" und führt oft zum Transfer des elterlichen Verhaltens, will sagen: Jungs werden später selbst gewalttätig, Mädchen begeben sich später selbst oft in die Opferrolle. Die Faustregel lautet: "Je länger das Gewalterlebnis dauert, desto massiver sind die Störungen."

Ein Richter kann eine vorläufige Sorgerechtsübertragung aussprechen bei fortgesetzter Partnergewalt, bei sexuellem Missbrauch, bei Kindesmisshandlung, Sucht oder psychischer Erkrankung. Das Positive daran: Die vorläufige Sorgerechtsübertragung — sie ist auf maximal sechs Monate begrenzt — kann nicht angefochten werden und verschafft laut Schmid der Familie erst mal Zeit, zur Ruhe zu kommen.

Die Umsetzung der sogenannten "Istanbul-Konvention" beschrieb Petra Scharl. Seit Februar 2018 ist mit der Ratifizierung durch Deutschland die Konvention im Rang eines Bundesgesetzes. Das bedeutet, dass sich "Judikative und Exekutive daran zu halten haben", sagte Scharl. Per Definition liegt häusliche Gewalt vor bei körperlicher, sexueller, psychischer und wirtschaftlicher Gewalt.

In Sachen Sorge- und Umgangsrecht müsse eine Risikoanalyse stattfinden. Die müsse die Geschichte der Gewalt in der Familie ebenso beinhalten wie Fragen, ob ein Rückfall oder gar eine Eskalation droht, ob ein Dominanz- oder Kontrollverhalten beim Täter vorliegt, ob der Täter Waffen besitzt, eifersüchtig, von Drogen oder Alkohol abhängig ist, mit Mord oder Selbstmord gedroht hat . . .

Gegebenenfalls müsse behördenübergreifend ein Sicherheitsplan für das Opfer und die Kinder gefertigt werden. Es gelte "safety first"; keinesfalls dürften die Opfer zu Mittätern gestempelt werden. Denn, schloss Petra Scharl bestimmt, "es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt".

In der Fragerunde der Fachleute von Justiz, Polizei, Jugendämtern und Schutzeinrichtungen für Frauen ging es vor allem darum, die angesprochenen Themen zu präzisieren und genauer zu erläutern.

Das Münchener Modell, so Jürgen Schmid, erlaube ein gutes Risikomanagement. Das sollte seiner Ansicht nach auch in Erlangen durch den Ausbau der geschlechterspezifischen Gewaltberatung ergänzt werden, auch wenn das natürlich Geld koste. Doch schließlich gehe es darum, betonte Petra Scharl, "den Betroffenen ein Leben ohne Angst und Gewalt zu ermöglichen".

