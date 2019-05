So arbeitet eine Bewährungshelferin mit entlassenen Häftlingen

Monika Bocek ist immer im Spagat zwischen Hilfe und Kontrolle ehrenamtliche - vor 11 Minuten

ERLANGEN - Körperverletzung? Drogendelikte? Diebstahl? Monika Bocek will gar nicht genau wissen, was die Männer und Frauen, die sie betreut, auf dem Kerbholz haben. Dennoch hilft sie als ehrenamtliche Bewährungshelferin entlassenen Häftlingen zurück in ein normales Leben ohne Straftaten.

Die Bewährungshelferin Daniela Maasch-Krause (links) und ihre ehrenamtliche Mitarbeiterin Monika Bocek.



Die Bewährungshelferin Daniela Maasch-Krause (links) und ihre ehrenamtliche Mitarbeiterin Monika Bocek.



Die Täter wurden verurteilt, ihre Strafen haben sie verbüßt – Monika Bocek will entlassene Häftlinge betreuen, damit diese den Weg zurückfinden, in ein normales Leben ohne Straftaten. Ihr Job verlangt ehrenamtlichen Mitarbeitern der Bewährungshilfe viel ab, schon weil Engagement nicht immer Erfolg bedeutet. Es heißt, geduldig zu sein, belastbar und resistent gegen Stress. Und doch engagiert sich die Erlangerin ehrenamtlich für diese Aufgabe – und dies schon seit zehn Jahren.

2009 ging es los: Monika Bocek, die als Lehrerin Deutsch und Englisch unterrichtet hatte, war seit drei Jahren in Pension, und die Diplom-Sozialpädagoginnen Daniela Maasch-Krause und Brigitte Schwarz versuchten, ehrenamtliche Mitarbeiter für die Arbeit der Bewährungshilfe in Erlangen zu gewinnen.

Zehn Jahre später beschreibt Bocek eine fruchtbare Arbeit und weiß auch, dass sie keine Wunder erwarten darf. Die Bewährungshilfe bietet ihren Kunden, den "Probanden", wie es in der Fachsprache heißt, viel an, um sie an ein selbstverantwortetes Leben heranzuführen – Ehrenamtliche helfen mit Zusatzangeboten: So können sie in Kochkursen lernen, wie sie mit Hilfe von preiswerten Zutaten schmackhafte Gerichte auf den Teller kriegen. Im Sommer 2018 gingen die Sozialpädagogen und die Ehrenamtlichen mit Probanden im Altmühltal auf Kanu-Tour, im Jahr zuvor wurde ein Floß gebaut und auf dem Wöhrder See zu Wasser gelassen. Immer geht es dabei um Teamarbeit, sinnvolle Freizeitgestaltung und Stärkung des Selbstbewusstseins.

Retten ist "zu hoch gegriffen"

Die wöchentlichen Treffen, die Monika Bocek anbietet, um Schulabschlüsse nachzuholen, muten im Vergleich wie Alltag an – doch man könnte auch sagen, dass die Lehrerin im Ruhestand ihre Klienten rettet. Wobei ihr das so "zu hoch gegriffen" klingt, sagt Bocek. Doch ist ein Schulabschluss nicht die Eintrittskarte in die leistungsorientierte Gesellschaft?

Die Bewährungshilfe ist an das Landgericht Nürnberg-Fürth angegliedert, verteilt ist sie auf drei Dienstsitze in Nürnberg, Fürth und Erlangen, angeleitet von hauptberuflichen Bewährungshelfern engagieren sich mittlerweile 22 Männer und Frauen als ehrenamtliche Mitarbeiter im Städtedreieck.

Unter Bewährung zu stehen, bedeutet, jemand wurde zu einer Freiheitsstrafe oder einer Jugendstrafe verurteilt. Möglich ist auch, dass ein Teil der Strafe bereits im Gefängnis verbüßt wurde, und der Strafrest nun zur Bewährung ausgesetzt wird; Bewährung ist immer dann möglich, wenn die Strafe nicht länger als zwei Jahre ist. Für die Bewährungszeit, oder auch nur einen Zeitabschnitt, bestellt das Gericht einen Bewährungshelfer – dieser muss den Spagat zwischen Hilfe und Kontrolle bewältigen. Denn der Verurteilte erhält nicht nur Unterstützung – etwa bei der Wohnungssuche oder im Vorfeld von Bewerbungsgesprächen, seine Lebensführung wird auch überwacht. So betrachtet, dient die Bewährungshilfe auch dem Sicherheitsgefühl der Gesellschaft: Ein Straftäter, der nicht mehr rückfällig wird, ist für die Bevölkerung der beste Schutz.

Schwarzfahrer, Drogendealer oder Gewalttäter

Zwar will Monika Bocek gar nicht wissen, ob sie einem Ladendieb oder Schwarzfahrer, einem Drogendealer, Gewalttäter oder Betrüger mit Rat und Tat zur Seite steht – doch sie sieht, wie sich die Biografien gleichen: Meist haben ihre Probanden keine sichtbaren Handicaps, doch gerade Jugendliche, die ins Visier von Polizei und Justiz geraten, wussten vorher nicht, an wen sie sich wenden sollen, wenn es in der Schule oder der Arbeit nicht gut lief. Und es ist eben kein Klischee, dass in ihren Familien häufig Armut, Arbeitslosigkeit und Aggression herrschen.

Freilich haben es die Jugendgerichte auch mit Jungen und Mädchen aus gutem Hause zu tun. Auch Probanden, die aus gutem Elternhaus kommen, werden in der Bewährungshilfe betreut. "Manchen wirft die Scheidung der Eltern aus der Bahn, und manchmal genügt es, in die falschen Kreise zu geraten, um zu straucheln", sagt Monika Bocek. Eben hier setzt die Hilfe an – eine Lobby hat das Klientel nicht, das Verständnis hält sich in Grenzen, auch weil sie an ihrer Situation selbst schuld sind.

"Nicht selten stecken unsere Leute in akuten Krisen"

Der Anspruch der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist hoch: In Fürth werden Freizeitangebote geplant, in Nürnberg wurden ein halbes Jahr lang zwei Deutschkurse angeboten. Drei Probanden erhielten, neben der Betreuung durch den Bewährungshelfer, zusätzliche Unterstützung – bei der Wohnungssuche, bei Ämtergängen und der Schuldenregulierung.

In Erlangen leistet auch das Ehepaar Brunhild Schneider-Jonietz und Holger K. Schneider Hilfe – als Rechtspsychologen sind beide gutachterlich tätig, im Ehrenamt untersuchen sie Probanden und helfen, eine Therapie vorzubereiten. Gerade bei den Wartezeiten bei Fachärzten und Therapeuten eine unbezahlbare Hilfe, sagt Daniela Maasch-Krause, "nicht selten stecken unsere Leute in akuten Krisen". Doch sich immer retten zu lassen, hilft nicht: Hilfe zur Selbsthilfe ist der Schlüssel.

"Manchmal muss ich schon deutlich werden", sagt Monika Bocek – meist wird ihre Nachhilfe dankbar angenommen, doch lernen müssen die Probanden selbst. Einer ihrer Schützlinge holte erst den Hauptschulabschluss, dann die Mittlere Reife nach. Eigentlich genügt dieser Wendepunkt, um zu erklären, was Menschen wie Monika Bocek zum bürgerlichen Engagement treibt. Allgemein – aber ganz speziell in der Bewährungshilfe.

ULRIKE LÖW