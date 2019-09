Jedes Jahr findet am dritten Sonntag im September im Herzen der Stadt Baiersdorf der traditionelle Krenmarkt unter dem Motto "Meerrettich und mehr für gesundes Leben" statt. Auf dem Markt finden Sie würzige Meerrettichgerichte wie Krenfleisch mit Kloß, Krensüppchen oder Krenbrot. Auch die bayerische Merrettichkönigin ließ sich die Delikatesse im schicken Dirndl schmecken.

Singen, singen, singen: Am Wochenende machten zwölf Kneipenchöre mit fast 500 Sängern das Erlanger E-Werk zur "lautesten Kneipe". Die Chöre reisten für die Festival-Premiere aus ganz Deutschland an, um in Franken gemeinsam auf den Straßen zu musizieren. Der krönende Abschluss war ein öffentlicher Auftritt mitten im Zentrum mit einem lautstarken "Freude schöner Götterfunken".