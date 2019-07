Sommerzeit ist Bauzeit in Erlangen

ERLANGEN - "Alle Jahre wieder", sagt der Erlanger Stadtplaner Josef Weber. "Sommerzeit ist Bauzeit".

Hitze, Sonne, Schulferien, Baustelle: Überall im Stadtgebiet brauchen die Autofahrer derzeit Geduld. So auch hier bei der Auffahrt auf den Herzogenauracher Damm. Er ist gesperrt. © Stefan Hippel



Auch heuer werden sich deshalb wieder die Daheimgebliebenen über Staus, Umleitungen und komplizierte Verkehrswege ärgern. "Aber", sagt Josef Weber, "wir müssen während der Sommerferien Baustellen errichten, weil viele Menschen im Urlaub sind und die Arbeiten einfach gemacht werden müssen."

Heuer gibt es in den Sommerferien Baustellen und Sperrungen am Herzogenauracher Damm, in der Drausnickstraße, der Alten Mönaustraße, der Weinstraße sowie Schallershofer Straße zwischen Kosbacher Damm und Neumühle. Behinderungen gibt es am Rabenweg/Kreuzungsbereich Dompfaffstraße.

Am Herzogenauracher Damm muss der Verkehr noch bis zum Ende der Sommerferien (Montag, 9. September) über den Büchenbacher Damm umgeleitet werden. Die Erlanger Stadtwerke verlegen Versorgungsleitungen.

In der Alten Mönaustraße wird noch bis 18. August die Fahrbahndecke erneuert. Die Maßnahme erstreckt sich entlang beider Bushaltestellen Zambellistraße inklusive der Einmündungsäste des Kreisverkehrs und erfolgt unter Vollsperrung der Straße.

Ab Montag, 5. August, wird dann der östliche Teil der Drausnickstraße stadteinwärts gesperrt. Am Montag, 9. September, dem letzten Tag der Sommerferien, wird die Drausnickstraße wieder freigegeben.

In diesen fünf Wochen wird zwischen der Kreuzung Sieglitzhofer Straße und der Stadtgrenze zu Buckenhof eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Stadtauswärts wird der Verkehr in dieser Zeit einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Stadteinwärts ist eine großräumige Umleitung ab Uttenreuth über Marloffstein, Spardorf und Erlangen-Sieglitzhof vorgesehen. Weiterhin wird für die Anwohner (Hausnummern 126 bis 160) die Durchfahrts-sperre im "Bypass" Drausnickstraße auf Höhe Wilhelminenstraße während der ersten Bauphase geöffnet.

Weil die Baumaßnahme auch beide Busbuchten sowie die teilweise Neuordnung und Erneuerung der Straßenentwässerung umfasst, ist auch der nördliche Radweg (stadteinwärts) ab der Ritzerstraße in der zweiten Bauphase gesperrt. Eine Umleitung ist über die Ritzer- und Sieglitzhofer Straße eingerichtet. Die Geh- und Radwege entlang der Baustelle sind mit Einschränkungen weiter nutzbar.

Da die Umleitung der Buslinien 280, 285 und N28 über den Ortsteil Spardorf mehrere Fahrminuten benötigt, enden die Stadtbuslinien in der Woche vom Montag, 5. August, bis Sonntag, 11. August, an der Wirtschaftsschule. Die Haltestellen Markuskirche, Gedelerstraße, Buckenhof und der Busbahnhof Buckenhof/Spardorf können in beiden Fahrtrichtungen vom Stadtbusverkehr nicht bedient werden.

Für Fahrgäste für den Stadtteil Buckenhof bis zum Busbahnhof Buckenhof/Spardorf und zurück wird ein Linienbedarfstaxi eingerichtet. Die An- und Abfahrt ist auch an den Haltestellen Wirtschaftsschule und Markuskirche möglich. Abrufbar, 10 Minuten vor gewünschter Abfahrt, unter Telefon (0 91 31) 1 94 10.

Vom 5. August bis etwa 6. September müssen Autofahrer mit Behinderungen am Rabenweg / Kreuzungsbereich Dompfaffstraße rechnen. Dort finden dann die Straßenbauarbeiten zur Bevorrechtigung des Rabenwegs statt. Bis es soweit ist, werden die Zufahrten zu den Grundstücken weitestgehend möglich sein, jedoch nur mit Behinderungen.

