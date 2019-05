Sophie Passmann liest im E-Werk Erlangen

Die Feministin spricht über ihr Buch "Alte weiße Männer" - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine Lesung mit Slam präsentiert Sophie Passmann am Samstag, 11. Mai, ab 20 Uhr in der E-Werk-Clubbühne. Sophie Passmann ist Feministin und sorgt gerade mit ihrem Buch "Alte weiße Männer" für Aufsehen.

Sophie Passmann © pr_by Asja Caspari



Sie ist so gar nicht einverstanden mit der Plattitüde, der alte weiße Mann sei an allem schuld. Sie will wissen, was hinter diesem Klischeebild steckt und fragt nach: Ab wann ist man ein "alter weißer Mann"? Und kann man vielleicht verhindern, einer zu werden?

Sophie Passmann war für das Buch im Gespräch mit Christoph Amend, Kai Diekmann, Robert Habeck, Carl Jakob Haupt, Kevin Kühnert, Rainer Langhans, Sascha Lobo, Papa Passmann, Werner Patzelt, Ulf Poschardt, Tim Raue, Marcel Reif, Peter Tauber, Jörg Thadeusz oder Claus von Wagner.

