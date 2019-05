Spektakulärer Hauptpreis beim Erlanger Schlossgartenfest

ERLANGEN - Mit vielen Neuheiten wird die Friedrich-Alexander-Universität in diesem Jahr ihr traditionsreiches Schlossgartenfest feiern. Zum 65. Jubiläum des glamourösen Festes gibt es zahlreiche Höhepunkte – darunter eine Verlosung mit einem spektakulären Hauptpreis.

Dieses Auto kann man beim Schlossgartenfest gewinnen. © Foto: FAU/Boris Mijat



Beim Schlossgartenfest kann man in diesem Jahr einen Mini One Blackyard gewinnen, der vom Autohaus Wormser zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus wird ein Metz moover, ein E-Scooter des Unternehmens Metz mecatech, verlost. Jeder Besitzer einer Eintrittskarte zum Fest nimmt automatisch an der Verlosung teil.

Schlossgartenfest in Erlangen: Das ist 2019 neu

Kulinarisch spektakulär wird der Erlanger Schloss Sommer, der nach dem Schlossgartenfest vom 30. Juni bis 5. Juli stattfindet: Dort wird – neben einem anspruchsvollen Musikprogramm – der Nürnberger Gastronom Jens Brockerhof die Gäste mit Highlights aus seiner Tafelzier Patisserie in Nürnberg verwöhnen.

