Spendenaktion auf der Erlanger Bergkirchweih war ein Erfolg

Die Schausteller-Familie Kipp hat 2755 Euro für die Kinder-Onkologie der Uniklinik gesammelt - vor 40 Minuten

ERLANGEN - Die Spendenaktion auf der Bergkirchweih in Erlangen war ein großer Erfolg: Die Schausteller-Familie Kipp hat wieder Berg-Anstecker in Herzform verkauft, unterstützt von Kollegen. Alle Herzen waren vergriffen. Der Reinerlös ging nun an die Kinder-Onkologie der Uniklinik.

Glücklich über die Spende: Wolfgang Rascher (Mitte) mit den Riesenrad-Chefs Willi Kipp und seiner Freundin Denise Schmidt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Professor Wolfgang Rascher konnte zuerst gar noch aufhören zu lächeln. Der Direktor der Kinderklinik war am Montag wieder zur Bergkirchweih gekommen, um im Riesenrad einen Scheck entgegenzunehmen. Wie schon im Vorjahr hat die Schausteller-Familie Kipp für die Kinder-Onkologie des Uniklinikums Spenden gesammelt.

2755 Euro kamen diesmal zusammen durch den Verkauf der Berg-Anstecker in Herzform. Am Riesenrad, aber auch beim Pommes Stand XXL-Pommes & Currywurst, in Dinkel’s Biergarten und bei Heidi’s Treff gab es die Anstecker. Schon am Sonntag waren sie alle ausverkauft. Darauf sind Willi Kipp und seine Freundin Denise Schmidt sehr stolz.

"Die onkologische Station hat verschiedene Bedürfnisse", sagt Rascher. "Wir unterstützen durch die Spenden Kinder und ihre Familien, zum Beispiel auch, wenn ein Kind gestorben ist." Das sind nicht nur Spielsachen, sondern auch Laptops, Schul-Utensilien, Bastelmaterial. "Die Onkologie bekommt relativ viel Unterstützung." Dabei gehe es nicht nur um Geld. "Auch die ideelle Unterstützung ist wichtig, dass an die Kinder gedacht wird", sagt Rascher. "Wenn die Kinder wissen, die sammeln für mich und für meine Krankheit, das ist toll."

Den Scheck wird der Direktor daher auch in der Station aufhängen. Und wahrscheinlich kann er nächstes Jahr wiederkommen, Denise Schmidt hat schon eine neue Spendenaktion geplant. Dann vielleicht mit neuen Herz-Motiven.