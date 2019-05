Spurenmaterial identifiziert Einbrecher in Erlanger Rathaus

50-Jähriger drang im Oktober in Gebäude ein - Täter flüchtig

ERLANGEN - Bereits im Oktober 2018 hat sich ein zunächst Unbekannter mit Komplizen unberechtigt Zutritt zum Erlanger Rathaus verschafft. Mehrere Monate dauerten die Ermittlungen zur Straftat an. Nun wurde ein 50-Jähriger als Täter identifiziert.

Zwischen Freitag, 18.45 Uhr, und Montag, 6 Uhr, sind Unbekannte im Zeitraum vom 5. bis 8. Juli unerlaubt in das Rathaus der Stadt Erlangen eingebrochen. Der Mann ist über das Fenster in die Räumlichkeiten des Bürgeramtes am Rathausplat eingedrungen. Die Täter öffneten im Innenraum gewaltsam mehrere Türen und durchwühlten die Büroräume. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Nach monatelangen Untersuchungen konnte das Fachkommisariat für Einbruchdelikte das sichergestellte genetische Spurenmaterial einem 50 Jahre alten Mann zuordnen. Der Tatverdächtige kommt laut Polizei auch für weitere Einbruchdelikte im Nürnberger Stadtgebiet in Frage. Wo sich der Mann derzeit aufhält, ist jedoch unklar. Die Polizei fahndet nach dem 50-Jährigen.

