Straße am Siemens-Campus: Baustelle voll im Zeitplan

Der Umbau der Günther-Scharowsky-Straße in Erlangen geht gut voran - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Der Umbau der Günther-Scharowsky-Straße geht gut voran. Der nördliche Teilabschnitt ist bereits vollständig fertiggestellt. Damit kann am Mittwoch, 21. August, der Bauphasenwechsel wie geplant vollzogen werden.

Diese Baustelle liegt voll im Zeitplan.



Der Kfz-Verkehr kann dann die Günther-Scharowsky-Straße in diesem Bereich ohne Einschränkung nutzen. Fußgängern und Radfahrern steht der westliche Fuß-/Radweg in beiden Richtungen uneingeschränkt zur Verfügung.

Lediglich in der Paul-Gossen-Straße ist aufgrund der noch andauernden Baumaßnahme der Erlanger Stadtwerke weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen, da hierfür wie bisher eine einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Osten erforderlich ist. Einschränkungen des Verkehrs durch Fahrspurverlegungen lassen sich auch im jetzt beginnenden südlichen Bauabschnitt nicht vermeiden, so Planungs- und Baureferent Josef Weber.

