Streckensperrung: Auto fährt gegen Gräfenbergbahn

Wagen hat den Zug in Kalchreuth gerammt - vor 20 Minuten

KALCHREUTH - In Kalchreuth ist ein Zug mit einem Auto an einem Bahnübergang zusammengestoßen. Die Strecke Nürnberg Nordost - Gräfenberg ist gesperrt.

Weil ein Pkw in der Heroldsberger Straße in Kalchreuth am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr den hinteren Teil der Gräfenbergbahn gerammt hat, ist die Strecke zwischen Nürnberg-Nordost und Gräfenberg derzeit gesperrt.

Die Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt.

