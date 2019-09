Super-Juni: Die Bilanz der Freibad-Saison in Erlangen

ERLANGEN - Ganz so super wie 2018 war die Freibad-Saison in diesem Jahr nicht. Insgesamt besuchten im Zeitraum von Mai bis August 2019 rund 292 000 Badegäste die Erlanger Bäder. Mehr sind es im Röthelheimbad, etwas weniger im Freibad West.

Ein letzter Sprung: Noch an diesem Wochenende können sich Besucher im Westbad vom markanten Turm stürzen. Die nächste Chance bietet sich erst im Mai 2020. Foto: Günter Distler



Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Rückgang von sieben Prozent. Während die Besucher im Röthelheimbad, insgesamt rund 181 000, die meiste Zeit auch die Hannah-Stockbauer-Halle nutzen konnten, gab es im Freibad West nur den Außenbereich. Hier kamen bis Ende August 112 000 Badegäste, das entspricht einem Rückgang von rund 20 Prozent gegenüber dem "Supersommer" 2018, wie es Matthias Batz, der Bereichsleiter Bäder von den Stadtwerken, nennt.

Er stellt die Zahlen zur Freibad-Bilanz zur Verfügung. Die Rekord-Tage in diesem Jahr waren im Röthelheimbad der 26. Juni mit 6500 Besuchern sowie im Westbad der 30. Juni mit 6200 Besuchern. Der Juni 2019 war ein absoluter Top-Monat und der besucherstärkste Juni der vergangenen zehn Jahre.

Die letzten Tage im Freibad

Die Saison endet im Freibad West am Sonntag, 8. September. Zum Abschied haben Stammgäste den Bademeistern ein besonderes Geschenk gemacht. Bedingt durch die Umstellung von Freibad- auf Hallenbetrieb, die einige Tage in Anspruch nimmt, geht es drinnen erst am 18. September wieder weiter. Anders als im Röthelheimbad ist das Hallenbad hier nur in der Wintersaison geöffnet.

Im Röthelheimbad ist am 15. September der letzte Badetag angesetzt, danach kann man dort nur noch in der Hannah-Stockbauer-Halle schwimmen. Sollte der Hochsommer doch noch einmal zurückkehren, bleibt das Röthelheimbad ein paar Tage länger offen.

