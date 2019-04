Tempo 147 bei erlaubten 70 nahe Baiersdorf

BAIERSDORF - Auch am Karfreitag überwachte die Polizei Verkehrsteilnehmer auf ihrer Fahrt in das Osterwochenende bzw. in den Karfreitagsausflug. Viele hielten sich ans Tempolimit. Ein Motorradfahrer nicht.





Auf der Staatsstraße 2244 in Fahrtrichtung Baiersdorf wurde eine Geschwindigkeitsmessung eingerichtet. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 70 Stundenkilometer.

Trauriger Spitzenreiter bei der Aktion war allerdings ein Motorradfahrer, der mit 147 Stundenkilometern gut doppelt so schnell wieerlaubt war, und schließlich in die Messstelle fuhr.

Den jungen Mann erwartet neben zwei Punkten in Flensburg ein Bußgeld in

Höhe von 600 Euro, außerdem ein Fahrverbot von drei Monaten.

