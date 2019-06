Tödlicher Unfall auf A73: Biker stürzt und wird von Auto erfasst

Unfallursache noch unklar - 71-Jähriger stirbt in Krankenhaus - vor 17 Minuten

ERLANGEN - Der Fahrer eines Leichtkraftrades stürzte am späten Freitagabend auf der A73 kurz nach dem Kreuz Fürth-Erlangen. Ein nachfolgendes Fahrzeug erfasste den Kradfahrer und verletzte ihn schwerst. Er erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Die BAB 73 war zwischen dem Autobahnkreuz Fürth / Erlangen und der Anschlussstelle Eltersdorf für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Gegen 1.00 Uhr nachts konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. © NEWS 5



Die BAB 73 war zwischen dem Autobahnkreuz Fürth / Erlangen und der Anschlussstelle Eltersdorf für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Gegen 1.00 Uhr nachts konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Foto: NEWS 5



Wie die Polizei am späten Freitagabend mitteilte, ereignete sich gegen 22 Uhr ein Unfall auf der A73 zwischen dem Autobahndreieck Fürth/Erlangen und der Ausfahrt Eltersdorf. Der 71-jährige Leichtkraftradfahrer war in Richtung Feucht unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Baustellenbereich stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte ein nachfolgender Pkw nicht mehr ausweichen und erfasste den Motorradfahrer. Er wurde schwerst verletzt und noch vor Ort von den Einsatzkräften reanimiert. Im Krankenhaus erlag der Mann in der Nacht auf Samstag seinen Verletzungen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tok