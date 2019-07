Top-Athletin im Talk: Kristin Liepold beim Erlanger Triathlon

Get Together mit Expertenvortrag, Triathlonmesse und die Pasta Party am Bohlenplatz

ERLANGEN - Am Samstag traf sich die Triathlon-Szene am Bohlenplatz beim Get Together. Profi Kristin Liepold (links) erzählte im Gespräch mit EN-Redakteurin Katharina Tontsch über ihre Karriere, die vier Ironman-Siege und ihre Zeit als junge Mutter. Außerdem gab es die Triathlonmesse und die Pasta Party.