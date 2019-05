"Tour de Franken": Erlanger Medizin-Studierende drehen Musikclip

ERLANGEN - Sie sind das sportliche Highlight im Kalender aller Medizinstudierenden: Die Medimeisterschaften locken jährliche Studenten aus ganz Deutschland vor die Kameras. Das Ziel: Mit ausgefallenen Musikvideos und Parodien Ruhm und Ehre für die eigene Uni zu erlangen. In diesem Jahr wollen die Studenten der Erlanger FAU mit ihrem Musikclip "Tour de Franken - Erlanger Radler" den Hit landen.

Auf dem Flugplatz Hetzleser Berg wird die Startbahn schnell zur Radstrecke umfunktioniert: Mit ihrem selbstgeschriebenen Song "Tour de Franken - Erlanger Radler“ wollen die Medizinstudenten der FAU in diesem Jahr bei den Medimeisterschaften überzeugen. © Medimeister Erlangen/Screenshot



Vom 6. Bis zum 10 Juni erhebt sich auf dem Flugplatz Obermehler in Thüringen ein Mega-Event aus dem Boden. Rollbahnen werden zu Party-Areas und gigantischen Bühnen umfunktioniert, auf den Grünflächen werden die Zelt-Quartiere aufgeschlagen. Rund 27.000 Medizinstudenten aus der ganzen Republik werden in diesem Jahr zu den Medimeisterschaften, kurz Medis, erwartet, welche alljährlich unter dem Motto #nurliebe stattfinden. "Fußball stellt das Herzstück unserer Veranstaltung dar!“, schreiben die Verantwortlichen auf der Website.

Tatsächlich haben sich die Medimeisterschaften mittlerweile zum größten Amateurfußballtunier Europas etabliert, bei der jede Uni eine eigene Mannschaft ins Spielfeld schickt. "Die Fankultur rund um das Spiel herum ist über die letzten Jahre ziemlich groß geworden. Die Stimmung dort ist etwas ganz besonderes", beschreibt Erlanger Medizinstudentin Rosa Noack die Medis. Sie selbst ist seit eineinhalb Jahren in der Organisation im Bereich Video und Song, was im anstrengenden Medizin-Studium schonmal "anstregend werden" kann. "Aber man braucht den Ausgleich. Und erst recht ist es schön zu sehen, wie sich jemand plötzlich als großes Organisations- oder Gesangstalent entpuppt", so die Studentin.

"Platziert euren Gluteus sicher auf dem Gelsattel"

Zu dem Mega-Event gehört noch viel mehr als nur Sport-Tuniere und Feiern: Typisch ist, dass sich jede Uni ein Motto ausdenkt, zudem im Vorfeld ein Musikvideo inklusive selbst getexteten Song produziert wird. Länge und Genre sind dabei jeder Universität selbst überlassen. Die Erlanger Clips der letzten Jahre hatten jeweils 50.000 bis 70.000 Klicks eingefahren. 2018 stellten sich die Mediziner als "Ultras der Liebe vor" und legten den Fokus in ihrem Song ganz auf Fußball.

In diesem Jahr gehen die FAU-Studenten mit einem Video zum Motto "Tour de Franken - Erlanger Radler“ - in Anlehnung an die Tour de France - an den Start und hoffen damit punkten zu können. "Platziert euren Gluteus sicher auf dem Gelsattel und hüllt euer Cranium in formschöne Helme" - wird dem Zuschauer vorab mitgegeben. Aufwändig gestaltet beschreiben die Szene auf witzig, sarkastische Weise die Etappen von vier Radfahrern in pinken Kostümen. Natürlich darf auch ein obligatorischer Halt auf dem Erlanger Berg nicht fehlen. "Starten jährlich auf den Kellern für Etappen auf den Berg", lautet eine Songzeile. Keine Kritik sondern "Spaß, Unterhaltung und Gleichberechtigung" standen bei der Themenwahl im Vordergrund, so Noack.

600 Stunden Arbeit

Für den Video-Contest haben die Erlanger wirklich alle Geschütze aufgefahren: Vom Drohen-Flug, bis hin zu ständig wechselnden Kostümen und Locations - Sogar auf dem Flugplatz Hetzleser Berg wurde gedreht.

Die Sache ist nicht ganz unaufwändig: Das erste Organisationstreffen für das Video hat bereits im August stattgefunden. 600 Stunden an Arbeit würden die Organisatoren in den Prozess stecken, "was etwa eineinhalb mal so viel ist - wie wir für das erste Physikum lernen", lacht Noack. Das alles für Ruhm und Ehre und einen Pokal für die Uni, nicht etwa für einen Geldpreis. 900 Studierende der FAU werden in diesem Jahr, gemeinsam mit 30 Medizinern der Nürnberger PMU nach Thüringen reisen, um dort fünf Tage lang zu feiern.

