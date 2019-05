Toy Run in Erlangen: Biker fahren für guten Zweck

25. Auflage der Benefiz-Veranstaltung am Samstag, 4. Mai - vor 11 Minuten

ERLANGEN - Hunderte Biker versammeln sich am Samstag, 4. Mai, zur 25. Auflage der Benefiz-Veranstaltung Toy Run. Los geht es in Erlangen am Heusteg, Ziel ist die Kinderklinik.

"Anlässlich unseres Jubiläums freuen wir uns in diesem Jahr besonders über unsere Gäste, die aus ganz Deutschland, aber auch aus dem europäischen Ausland und sogar aus den USA anreisen", sagt Marion Müller, Vorsitzende des Vereins "Toy Run – Träume für kranke Kinder Erlangen".

Der Motorradkonvoi sammelt sich ab 11 Uhr am Heusteg. Von dort aus startet der Konvoi um 12.30 Uhr und nimmt folgende Route: vom Heusteg entlang des Dechsendorfer Weihers zur Kinderklinik.

