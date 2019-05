Toy Run in Erlangen: Starke Biker helfen kranken Kindern

ERLANGEN - So ein bisschen ins Wasser gefallen ist der diesjährige Erlanger Toy Run, der nun bereits zum 25. Mal stattfand. Statt der wie alljährlich erwarteten weit über 1000 Motorradfahren, hat die Polizei dieses Mal nur 170 gezählt, die vom Heusteg über Möhrendorf zur Kinder- und Jugendklinik gefahren sind.

Was für ein großes Herz: 170 Biker trafen sich heute in Erlangen zum Motorradkorso "Toy Run", um kranken Kindern zu helfen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Am Heusteg hatten sich die Biker getroffen, und pünktlich um 12.30 Uhr ging es los nach Dechsendorf, und weiter über Möhrendorf zur Kinderklinik. Dort hatten sich zahlreiche Gäste eingefunden, um den Tross zu empfangen. Es war aber nur eine verhältnismäßig kurze Vorbeifahrt am Eingangsportal der Klinik, und den eigens frei gehaltenen Parkplatz mussten die Motorräder, Quads und Trikes, die aus ganz Deutschland, angereist waren, auch nicht ansteuern.

Die 170 knatternden Dinger konnten allesamt an der Kinderklinik abgestellt werden. Wegen des Regens fand die Jubelfeier dann im Hörsaal der Kinderklinik statt, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Die Vorsitzende des Vereins "Toy Run – Träume für kranke Kinder Erlangen", Marion Müller, und ihr Ehemann Stefan begrüßten die Gäste, führten durch das Programm, und vergaßen auch nicht, sich bei den vielen Helfern und Sponsoren zu bedanken, die sich seit Jahren für den Verein einsetzen. Besonders geehrt wurden Robert Walthall, Mark Wierzbicki, Frank Gedler und Birgit Hoffmeister für ihr großes Engagement, und Oberbürgermeister Florian Janik hatte auch noch ein Geldgeschenk für den Verein dabei.

"Highlight für unsere Patienten"

Dankbar zeigte sich auch der Direktor der Kinder- und Jugendklinik, Prof. Wolfgang Rascher, dem das Knattern der Motoren ebenso wie dem Oberbürgermeister Musik in den Ohren ist. "Der Toy Run ist jedes Jahr ein Highlight für unsere Patienten, ihre Geschwister und Eltern", meinte Marion Müller, die im "Hauptberuf" leitende Erzieherin in der Kinder- und Jugendklinik ist und seit 25 Jahren den Toy Run organsiert. Sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekamen jede Menge Geschenke von den Bikern für die kleinen Patientinnen und Patienten, und Schecks wurden auch noch übergeben.

Nach dem umfangreichen Programm in der Kinderklinik feierten die Biker und ihre Freunde noch im Clubhaus des Harley-Clubs "74'' or more" in Eltersdorf eine "After-Toy-Run-Party", deren Erlös ebenfalls den jungen Patienten zugutekommt. Der Toy Run wurde 1995 vom selbst an Krebs erkrankten US-Amerikaner Jay Glasgow initiiert. Er überlebte seine Erkrankung nicht, aber seine Idee lebt durch den Verein "Toy Run – Träume für kranke Kinder Erlangen" nun weiter.