Trickreicher Dieb bestiehlt Senior in Erlangen

Unbekannter betrügt einen älteren Mann auf einem Parkplatz an der Neumühle - vor 26 Minuten

ERLANGEN - Ein Unbekannter hat am Montagmittag einen Senioren im Stadtgebiet bestohlen. Auf einem Parkplatz an der Neumühle sprach er den älteren Mann an - und nutzt die Hilfsbereitschaft des Gegenübers schamlos aus.

Der Trickdieb sprach gegen 11.40 Uhr den Senior auf einem Parkplatz an der Neumühle an und bat darum, einen Euro zu wechseln. Während des Wechselvorganges hielt der Mann einen Stadtplan in der Hand. Zuhause bemerkte der Senior, dass mehrere Hundert Euro aus seiner Geldbörse gestohlen wurden.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, zirka 170 cm groß, schlank, dunkler Hautteint, arabisch/südländisches Aussehen, schwarze kurze Haare, kein Bart, sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Der Mann trug eine blaue Jeans und ein blau-kariertes langärmeliges Hemd.

Selten sind solche Fälle nicht. Erst Ende August hatte ein Unbekannter einen Senior am Rudeltplatz in Erlangen beklaut. Die Herangehensweise war ganz ähnlich.

