Tucher stellt Festbier für Bergkirchweih in Erlangen vor

ERLANGEN - Ein Bier aus Nürnberg für die Bergkirchweih: Auch dieses Jahr wurde wieder extra für Erlangens Fünfte Jahreszeit bei Tucher ein Festbier eingebraut

Der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (links) mit Fritz Klein, Wirt des Gasthauses Zum Schloss in Tennenlohe, bei der Tucher-Bierprobe. Foto: Berny Meyer



"Dieser schöne Berg ist so wie unser Bier: Liberal, frei, tolerant." Die Gefühlslage von Braumeister Bernhard Wagemann von der Tucher-Bräu ist so richtig poetisch, als er im Gasthaus Zum Schloss in Tennenlohe das Festbier für die Erlanger Bergkirchweih vorstellt.

In Versform schwärmt er bei der Bierprobe über den in Nürnberg gebrauten Gerstensaft: "Deshalb er wohl so begehrt, alle Krüge stets geleert. Frisch und spritzig soll es sein." Auch dieses Jahr wurde wieder extra für Erlangens Fünfte Jahreszeit bei Tucher ein Festbier eingebraut.

"Malzbetont und würzig im Geschmack und von goldgelber Farbe" ist das Bier, das einen Alkoholgehalt von 6 Prozent hat und über 13,4 Prozent Stammwürze verfügt. Seit einiger Zeit ist das Bier bereits in Flaschen im Getränkefachhandel und in zahlreichen Supermärkten in der Region erhältlich.

Drei Schläge

Mit drei Schlägen wurde nun das erste Tucher-Bergbier-Fass vor den Augen der Tucher-Festwirte und zahlreich geladener Gäste gekonnt von Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik angezapft. Zwar sei – wie Wagemann betont – "Bierkaltstellen auch irgendwie wie Kochen", dennoch hatte Gastwirt Fritz Klein zur Sicherheit in der Scheune der Traditionswirtschaft noch für ein üppiges fränkisches Spezialitäten-Büfett samt Spanferkel gesorgt.

Braumeister Wagemann blickt schon mal froh gelaunt in die kommende Woche: "Und lässt das Bergbier noch so wachsen unsere Ranzen/ alle Bergler trotzdem heiter, fröhlich auf dem Berge tanzen."

