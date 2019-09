Turnerbund lädt zum 16. Erlanger Nachtlauf

ERLANGEN - Im Röthelheimpark wird Freitagabend wieder einiges los sein. Wenn der Turnerbund zum Erlanger Nachtlauf lädt, sind immer alle dabei, Hobbysportler und Top-Athleten genießen die gute Stimmung.

Fast 900 Teilnehmer haben die Veranstalter vom Turnerbund beim 15. Erlanger Nachtlauf gezählt. Auch 2019 werden wieder viele Hundert Sportler dabei sein. © Klaus-Dieter Schreiter



Los geht es um 19.30 Uhr vor der Sporthalle im Röthelheimpark in der Helene-Richter-Straße. Start ist um 20.30 Uhr. Die Strecke ist 3,8 Kilometer lang, dreimal darf man den Rundkurs insgesamt maximal laufen. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis etwa 30 Minuten vor dem Start möglich. Auch Kurzentschlossene sind also eingeladen.

Sperrungen im Röthelheimpark

Die Allee am Röthelheimpark zwischen der Kurt-Schumacher- und Hartmannstraße wird am Freitag, 6. September, von 20 bis 23 Uhr wegen des Erlanger Nachtlaufs gesperrt. Die Umleitung der Stadtbuslinien 293 und 294 wird ab 20 Uhr bis Betriebsschluss gefahren.

Die Haltestellen Siemens Med, Doris-Ruppenstein-Straße, Luise-Kiesselbach-Straße, Röthelheimpark-Zentrum und Marie-Curie-Straße können nicht bedient werden. Für die Linie 293 sind Ersatzhaltestellen auf der Hartmannstraße eingerichtet, teilten die Stadtwerke mit.

