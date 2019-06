Über 1500 Schüler beim Sporttag in Erlangen

27 Grund-, Mittel- und Förderschulen beteiligten sich an "Leichtathletik macht Spaß" - vor 21 Minuten

ERLANGEN - 1500 Schülerinnen und Schüler der vierten bis sechsten Klassen von 27 Erlanger Grund-, Mittel- und Förderschulen nahmen am Dienstag auf der Siemens-Sportanlage an der Komotauerstraße am Sportfest "Leichtathletik macht Spaß" teil.

Auch beim Sackhüpfen galt es, möglichst geschickt und schnell zu sein. Foto: Roland Huber



Bei Traumwetter und mit sichtlich großem Spaß waren alle Schülerinnen und Schüler bei der Sache. 29 Stationen waren bei dem Sportfest zu bewältigen, neben typischen Leichtathletik-Disziplinen wie einem 30-Meter-Sprint gaben die Schüler auch beim Sackhüpfen, Fahrradreifen-Weitwerfen oder Seilspringen ihr Bestes. Oder noch ungewöhnlicher: Sie sprangen in die Höhe, um einen Luftballon zu berühren, und folgten mit verbundenen Augen einem Geräusch.

"Diese Art des Sportwettkampfes ist der Versuch, Wettkampf, Leistung und spielerische Elemente der Leichtathletik zu einem für alle attraktiven Bewegungserlebnis zu verbinden", sagt Lehrerin Anja Ritter von der Fachberatung Sport des staatlichen Schulamtes Erlangen/Erlangen Höchstadt. Gemeinsam mit dem Sportamt der Stadt Erlangen, Referendarinnen und Referendaren und Studentinnen und Studenten des Sportzentrums der Universität Erlangen-Nürnberg organisiert die Sport-Fachschaft das Sportfest.

Zum 21. Mal hat der Schulsporttag nun stattgefunden. Möglich war das auch dieses Jahr wieder nur, weil so viele Helfer, darunter auch Schüler der Werner-von-Siemens-Realschule, mitgewirkt haben.

EVA KETTLER