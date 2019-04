Über Hundeleine gestürzt: Fahrradfahrerin schwer verletzt

UTTENREUTH - Tragischer Unfall am Ostersonntag: Weil sie eine gespannte Hundeleine übersehen hatte, stürzte eine Fahrradfahrerin in Uttenreuth (Lkr. Erlangen-Höchstadt). Die 59-Jährige war ohne Helm unterwegs und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Am Sonntagnachmittag ging ein 23-Jähriger mit seinem Hund auf dem Gehweg in der Tennenloher Straße Gassi. Zur selben Zeit fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Fahrrad den Weg entlang und übersah wohl die Leine, die zwischen Herrchen und Hund gespannt war. Das Rad verhedderte sich in der Leine und die Frau stürzte zu Boden.

Weil die 59-Jährige laut Polizei keinen Helm trug, erlitt sie ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und musste mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst in den Schockraum der Erlanger Uniklinik gebracht werden.

