Überfall auf Erlanger Lottoladen: Mutmaßlicher Täter in Haft

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes gegen den 19-Jährigen - vor 21 Minuten

ERLANGEN - Am 4. April ereignete sich in Erlangen ein bewaffneter Überfall auf ein Geschäft in Erlangen-Büchenbach. Nun hat die Kriminalpolizei Erlangen einen Tatverdächtigen festgenommen. Er sitzt in Haft.