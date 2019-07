Unbekannter schlägt Jungen auf Erlanger Spielplatz ins Gesicht

Polizei sucht nach flüchtigem Täter - 17-Jähriger verletzt - vor 45 Minuten

ERLANGEN - Auf einem Spielplatz in Erlangen eskalierte am Samstag ein Streit: Erst kam es zum Wortgefecht, dann packte ein Unbekannter einen Minderjährigen am Hals und schlug diesem ins Gesicht. Der Täter konnte flüchten - nun sucht die Polizei nach ihm.

Gegen 20.30 Uhr gerieten sechs Jugendliche am Spielplatz in der Zeißstraße mit einem unbekannten Mann und einer Frau in einen Streit. Plötzlich packte der Mann einen 17-Jährigen am Hals, schlug ihm ins Gesicht und fügte ihm laut Polizeiangaben leichte Verletzungen an der Unterlippe zu. Anschließend drohte er dem Geschädigten erneut mit Schlägen, wenn er sich nochmals auf dem Spielplatz aufhalten sollte. Der Unbekannte und die Frau flüchteten danach vom Tatort. Mehrere Streifen der Polizei durchsuchten sofort das Gelände, konnten den Tatverdächtigen aber nicht mehr auffinden. Nun bitten die Ermittler Zeugen um Hinweise.

Der flüchtige Täter war laut Angaben der Polizei etwa 50 Jahre alt und ungefähr 1,90 Meter groß. Er war mit einem grauen Pullover bekleidet und trug eine dunkle Jeans.

Zeugen des Geschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131/760-114 oder 09131/760-115 in Verbindung zu setzen.

jm