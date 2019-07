Es sind beeindruckende Bilder: In den kommenden Nächten werden auf der A3 am Kreuz Erlangen/Fürth elf tonnenschwere Stahlträger zu einer neuen Brücke verbaut. Dazu ist extra ein Schwerlastkran im Einsatz. Für die Arbeiten muss die Autobahn über Nacht teilweise gesperrt bleiben.

Am Sonntag haben 800 Sportler beim Erlanger Triathlon über die Kurz- und Mitteldistanz alles gegeben. Mit Peter Kösters und Kristin Liepold gab es zwei Gewinnern vom TV 48 Erlangen. Und mit Lena Gottwald eine Serien-Siegerin. Das Rennen in Bildern.

Bereits am Samstag trafen Athleten und Helfer des Erlanger Triathlon am Bohlenplatz beim Get Together zusammen. Im Kreuz+Quer fand dort auch der Expertentalk mit Profi-Triathletin Kristin Liepold statt.