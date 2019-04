Unfall am Kreuz Erlangen: Autofahrer auf A3 schwer verletzt

ERLANGEN - Auf der Autobahn am Kreuz Fürth/Erlangen sind in der Baustelle zwei Autos miteinander kollidiert. Ein 24-Jähriger zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Polizei und Feuerwehr hatten im Stau erhebliche Schwierigkeiten, an den Unfallort zu kommen. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Aufgrund des Unfalls war die Autobahn in beide Richtungen für mehrere Stunden komplett gesperrt. © Klaus-Dieter Schreiter



Gegen 10.30 Uhr ging am Mittwoch die Meldung über einen schweren Unfall zwischen Tennenlohe und dem Kreuz Fürth/Erlangen ein. Ein 24-Jähriger war in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als ein Lkw nach dem Kreuz im Baustellenbereich seinen Wagen tourchierte. Der Pkw überschlug sich darauf und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem anderen Wagen kollidierte. Die Retter hatten wegen des Staus enorme Schwierigkeiten, an den Unfallort zu gelangen. Sie berichteten, dass sich die Rettungsgasse sofort wieder geschlossen hatte, nachdem die ersten Fahrzeuge durchgefahren waren.

Der Wagen des Mannes war bei dem Unfall auf dem Dach gelandet. Wegen der Schwere der Verletzung leitete die Feuerwehr sofort eine Schnellrettung ein und drehte das Auto um. Normalerweise geschieht die Rettung schonend, dabei werden dann die Fahrzeugteile abgeschnitten.

13 Minuten nach dem Alarm war der Mann befreit und an den Notarzt im Rettungshubschrauber übergeben. Die beiden Frauen, die im zweiten Unfallfahrzeug saßen, erlitten nur leichte Verletzungen.

Die Autobahn war in beide Richtungen für Stunden komplett gesperrt, der Stau war so enorm, dass nicht einmal das Polizei-Motorrad hindurch kam. Gemeinsam mit im Stau Wartenden hob der Polizeibeamte sein schweres Bike über die Leitplanke, um über die Gegenfahrbahn zur Unfallstelle zu kommen. Ein weiteres Polizeifahrzeug und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr hatten es aufgegeben, sie blieben 200 Meter vor der Unfallstelle im Stau stehen.

Der Verkehr wurde zunächst an der Anschlussstelle Frauenaurach abgeleitet, in Fahrtrichtung Würzburg konnte etwas später zumindest eine Spur freigegeben werden. Der Verkehr habe sich im Laufe des Nachmittags, so die Polizei, wieder normalisiert.

Die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich dringend unter der Telefonnummer 09131/760-414 zu melden.

