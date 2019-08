Unfall auf A3: Verursacher macht sich aus dem Staub

ERLANGEN - Bei einem Unfall am Dienstag auf der A3 bei Erlangen vereinbarten die beiden Beteiligten, dass der Unfall an der nächsten Rastanlage aufgenommen wird. Dort wartete der Geschädigte dann aber vergeblich auf den Verursacher.

Um 15 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem silbernen BMW 5er in Richtung Regensburg unterwegs. Kurz nach der Rastanlage Steigerwald-Süd setzte neben ihm ein Wagen zum Überholen an, sodass der 33-Jährige ausweichen musste. Er geriet in die Mittelschutzplanke, wodurch die linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt wurde. Die Reparaturkosten dürften bei etwa 10.000 Euro liegen.

Die beiden Fahrer machten aus, an der Rastanlage Aurach-Süd die Details festzuhalten. Eine halbe Stunde wartete der 33-Jährige dort auf den anderen Autofahrer, ohne dass dieser auftauchte.

Von dessen Wagen ist nur bekannt, dass es sich um einen schwarzen BMW X3 oder X5 mit einem Münchener Kennzeichen handelt. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer (0 91 31) 76 04 14 mit der Polizei in Verbindung setzen.

