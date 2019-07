Unfallflucht: Unbekannter beschädigt BMW in Erlangen

Auto war in der Ulrich-Schalk-Straße abgestellt, Schuld könnte ein Lkw gewesen sein - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Ärgerlich: Eine Erlangerin war zurück zu ihrem geparkten Auto in der Ulrich-Schalk-Straße gekommen. Dort entdeckte sie, dass der BMW beschädigt war. Die Polizei hat erste Spuren sichern können. Der Verursacher des Unfalls allerdings hat Fahrerflucht begangen.

Bereits vom 9. auf den 10. Juli ereignete sich in der Ulrich-Schalk-Straße eine Unfallflucht mit Sachschaden von über 5000 Euro. Eine 22-jährige Studentin hatte ihren schwarzen BMW in der Ulrich-Schalk-Straße abgestellt. Als sie ihr Fahrzeug am nächsten Tag gegen 19.30 Uhr wieder benutzen wollte, stellte sie fest, dass die gesamte linke Seite erheblich beschädigt war.

Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass das unfallverursachende Fahrzeug ein Lkw oder größeres Nutzfahrzeug war, welches die Ulrich-Schalk-Straße zunächst in westlicher Richtung befuhr und in die Stichstraße nach rechts einbog. Um Zeugenhinweise unter Tel. (0 91 31) 76 01 14 wird gebeten.

