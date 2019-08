Unverpackt-Laden Zero Hero eröffnet am Donnerstag

Am 8. August um 12 Uhr ist es in Erlangen soweit - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Jetzt steht der Termin für die Eröffnung des ersten Unverpackt-Ladens in Erlangen fest. Am Donnerstag, 8. August, öffnen sich um 12 Uhr erstmals die Türen von "Zero Hero" in der Hauptstraße.

Für die Eröffnungstage Donnerstag, Freitag und Samstag kündigen die Inhaber Thomas Linhardt und Arthur Koenig einige "Specials" an. So werden einige Produzenten ihre Produkte vorstellen, die man verköstigen kann.

Die Öffnungszeiten sind zu Beginn noch eingeschränkt: Donnerstag 12 bis 19 Uhr, Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. Dann können auch die "Dankeschöns von der Crowdfunding Kampagne in Nürnberg und Erlangen" abgeholt werden. Besonders die Crowdfunding Kampagne in Erlangen war rekordverdächtig.

ek