US-Magazin kürt Top 100: Uni-Klinikum Erlangen ist dabei

FAU in der Top 100-Liste der Newsweek - 13.04.2019 11:43 Uhr

Das US-Nachrichtenmagazin Newsweek hat die "World’s Best Hospitals 2019" gekürt — und das Erlanger Uni-Klinikum zählt zu den Top 100.

Herzklappen-Operation am Klinikum Erlangen. Foto: Kurt Fuchs



1000 Krankenhäuser in elf Ländern wurden unter die Lupe genommen und anhand von drei Leistungskriterien bewertet. Das Ergebnis: Das Universitätsklinikum Erlangen schaffte es als einziges der untersuchten fränkischen Krankenhäuser in die Liste der 100 besten Krankenhäuser.

Basis des Vergleichs sind Empfehlungen von rund 40.000 Branchenexperten, Daten aus Patientenbefragungen und medizinische Leistungskennzahlen. Das Ranking "World’s Best Hospitals 2019" wurde gemeinsam von Newsweek , dem US-amerikanischen Unternehmen für Auslandskrankenversicherungen "GeoBlue" und dem deutschen Online-Portal "Statista" erstellt.

Neben dem Uni-Klinikum Erlangen schafften es aus Bayern noch drei weitere Krankenhäuser in die Top 100: das Klinikum der Universität München, das Klinikum rechts der Isar der TU München und das Universitätsklinikum Regensburg. Insgesamt finden sich elf deutsche Krankenhäuser in den Top 100. Als weltweit bestes Krankenhaus darf sich nun die Mayo Clinic in den USA bezeichnen, die Charité - Universitätsmedizin Berlin ist das am besten bewertete deutsche Krankenhaus und schaffte es auf Rang 5. Während die Plätze 1 bis 10 konkret vergeben werden, listet Newsweek die Krankenhäuser auf den Plätzen 11 bis 100 nur alphabetisch auf.

