Verfolgungsjagd mit Polizei: Mann hinterlässt Trümmerfeld in Franken

22-Jähriger hatte wohl keine Fahrerlaubnis - Auto gegen einen Baum gesetzt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Erst ein massiver Baum stoppte die kilometerweite Irrfahrt: Ein Mann lieferte sich am Mittwochvormittag eine Jagd mit der Polizei. Drei Autos wurden beschädigt. Dann flüchtete der 22-Jährige zu Fuß.

Es begann mit einer vermeintlich alltäglichen Verkehrskontrolle in der Nähe des Erlanger Bahnhofes. Doch der Fahrer eines braunen Kia, den die Streife im Visier hatte, gab plötzlich Gas und "fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit" auf die A73 und raste in Richtung Fürth - so skizziert es das Präsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung. Eine brandgefährliche Aktion: Links und rechts scherte er vor mehreren Autos ein und aus, um schneller voran zu kommen. Dabei kollidierte er seitlich mit einem anderen Fahrzeug.

Weil der Mann keine Anstalten machte, langsamer zu fahren, nahmen mehrere Streifen die Verfolgung auf. An der Anschlussstelle Eltersdorf fuhr der 22-Jährige dann von der A73 herunter. Kurz nach einer Autobahnunterführung kam er in der Nähe der Königsmühle in der Stadelner Haupstraße nach links von der Fahrbahn ab und prallte in einem kleinen Waldstück frontal gegen einen Baum. Doch auch das brachte den Mann nicht zum Aufgeben. Er setzte seine Flucht zu Fuß weiter fort, kehrte aber wenig später zu seinem zerstörten Auto zurück. Dort ließ er sich nach Polizeiangaben widerstandslos festnehmen.

Mann hatte wohl keine Fahrerlaubnis

Der Mann, davon geht das Präsidium Mittelfranken aus, besitzt keine gültige Fahrerlaubnis - was wohl auch der Grund für seine Flucht war. Bei dem Unfall wurde der 22-Jährige leicht verletzt und ambulant behandelt. Drei Autos seien bei der Verfolgungsjagd beschädigt wurden - das Auto, dass der Mann auf der A73 touchierte, ein Streifenwagen sowie der braune Kia des Mannes.

Gegen den 22-Jährigen läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren, es geht unter andrem um den Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die die Fahrt des Mannes zwischen 10.10 Uhr und 10.15 Uhr beobachtet haben. Sie werden gebeten, Kontakt zur Fürther Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0911/973997-180 aufzunehmen.

