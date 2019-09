Viel Interesse an offenen Denkmälern in Erlangen

Besucher konnten Quartier "Brucklyn" und "Pinslhaus" besichtigen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Viel Interesse haben die Erlanger am Tag des offenen Denkmals an "ihren" Denkmälern in der Stadt gezeigt. Die zahlreichen Führungen waren gut besucht, und die Besichtigungsmöglichkeit von sonst kaum zugänglichen Denkmälern wurden reichlich genutzt.

Am Tag des offenen Denkmals ist die ehemalige „Scheinwerferhalle“ in Bruck von den Besuchern regelrecht gestürmt worden. © Klaus-Dieter Schreiter



Am Tag des offenen Denkmals ist die ehemalige „Scheinwerferhalle“ in Bruck von den Besuchern regelrecht gestürmt worden. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Einen großen Andrang erlebte die "Scheinwerferhalle" im neuen Quartier "Brucklyn" an der Wladimirstraße in Bruck. Vorträge zur Geschichte hielt der Historiker und Nachbar zur Halle, André Wittmann. In seiner Zeitreise von 1900 bis 1999 zeichnete er im Kinosaal ein Bild von der wechselvollen Geschichte der "Brucklyn-Hall". Das ist die ehemalige, inzwischen denkmalgeschützte Fertigungshalle von Frieseke & Hoepfner, die nach der Planung von Emil Zerler von 1937 für die Rüstungsindustrie errichtet worden war. In ihr wurden Scheinwerfer gebaut. Die Fabrikarchitektur besticht durch die architektonische Gliederung. Drinnen konnten sich die Besucher einen Eindruck machen von der überaus modernen Gestaltung und der aktuellen Nutzung. Quartiersmanager Norbert Nägel erläuterte den Besuchern das Konzept des gesamten Quartiers.

Gut besucht war auch das sogenannte "Pinslhaus" an der Westlichen Stadtmauerstraße. Das ist ein zweigeschossiges Doppelhaus aus Sandsteinquadern, das 1699 errichtet worden war.

Bilderstrecke zum Thema Tag des offenen Denkmals Erlangen: Pinslhaus und Brucklyn öffnen Tore Viel Interesse haben die Erlangerinnen und Erlanger am Tag des offenen Denkmals an "ihren" Denkmälern in der Stadt gezeigt. Die zahlreichen Führungen waren gut besucht, und die Besichtigungsmöglichkeiten von sonst kaum zugänglichen Denkmälern wurden reichlich genutzt.



Es diente auch als Feuerwehrhaus der Neustadt, lange Zeit hatte der Erlanger Künstler "Pinsl" dort sein Atelier. Derzeit ist darin eine Schneiderei beheimatet. In mehreren Führungen konnten sich die Besucher über Raumklima, Baubiologie und statische Sicherung informieren. Einige Teile aus dem Jahre 1699 sind sogar noch erhalten. Das Fachwerk wurde in den achtziger Jahren freigelegt.

Die zentrale Eröffnungsveranstaltung des diesjährigen Tages des offenen Denkmals fand im Kulturzentrum E-Werk statt. Zum Auftakt spielte das Ensemble "Vier plus eins" Meisterwerke aus den Anfängen der musikalischen Moderne in den 1920er und aus den 1950er Jahren.

kds