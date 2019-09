Viel Neues zum Semesterstart an der FAU in Erlangen

ERLANGEN - Die Erlanger Universität wartet zum Wintersemester 2019 mit zahlreichen inhaltlichen und personellen Änderungen auf

Die Begrüßung der Erstsemester bleibt zum kommenden Wintersemester gleich: Auch in diesem Jahr lädt die Uni alle sogenannten Erstis (wie auf unserem Bild 2017) in die Erlanger Heinrich-Lades-Halle. Dort gibt es unter anderem Info-Material und die beliebten blauen FAU-Taschen. © Harald Sippel



Die Semesterferien gehen langsam zu Ende: Am Dienstag, 1. Oktober, startet die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg ins Wintersemester (WS), die Vorlesungen beginnen dann für die rund 40 000 Studenten (davon allein 30 000 in der Hugenottenstadt) am Montag, 14. Oktober. Die FAU selbst wartet zum WS 2019/20 mit vielen Neuerungen auf, die sie den EN auf Anfrage vorab verraten hat.

Zum Wintersemester gehen zwei neue Studiengänge an den Start: So gibt es ab sofort den Masterstudiengang "Digital Humanities". Dabei handelt es sich um einen interdisziplinären, teilweise englischsprachigen Studiengang, der sich laut FAU sowohl durch ein "spezifisches inhaltliches Profil" als auch durch eine "individuell wählbare Schwerpunktsetzung" auszeichnet.

In Zeiten massiven Ärztemangels vor allem auf dem Land kommt eine Neuerung im Medizinischen Institut genau passend: Der neue Studiengang Medizin Erlangen-Nürnberg/Bayreuth legt den Fokus auf eine spätere ärztliche Tätigkeit außerhalb von Ballungsräumen. Das Besondere ist die klinische Ausbildung am Medizincampus Oberfranken in Kooperation mit dem Campusklinikum Bayreuth. Ebenfalls neu: Der Magister-Studiengang Buchwissenschaft ist nun auch in Teilzeit studierbar.

Außerdem gibt es etliche inhaltliche Änderungen bestehender Studiengänge, zum Beispiel beim Studiengang Antike Sprachen und Kulturen (Neueinführung von Vertiefungsbereichen für die Teilfächer Indogermanistik und Indoiranistik sowie Mittellatein und Neulatein), bei den Buchwissenschaften sowie geänderte Schwerpunkte bei den Magister-Studiengängen Pädagogik und Philosophie. Sogar eine Namensänderung steht zum Wintersemester an: Aus dem Bachelor (BA)-Studiengang Nordische Philologie wird der BA-Studiengang Skandinavistik.

Auch personell tut sich einiges: Es kommen einige Professoren hinzu, die ab dem Wintersemester auch Lehrveranstaltungen halten, darunter Marco Bünte (Professur für Politik und Gesellschaft in Asien), Mario Zaiss (Professur Immuntoleranz und Autoimmunität), Joachim Wölfle (Lehrstuhl für Kinderheilkunde) oder Silke Steets (Professur für Soziologische Theorie). Seit diesem Jahr sind darüber hinaus alle Studiengänge akkreditiert. Bei diesem Verfahren überprüfen und bewerten Experten die Qualität eines Studiengangs. Hat der Studiengang ein Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen, erhält er eine befristete Akkreditierung. Bereits Studierende und Erstsemester ("Erstis") dürfen sich also auf ihre Zeit an der FAU freuen.

Eines bleibt gleich: Für die Anfänger gibt es eine große Begrüßungsfeier. FAU-Präsident Prof. Joachim Hornegger lädt am Montag, 14. Oktober, ab 14 Uhr alle "Erstis" in die Heinrich-Lades-Halle. Als Vertreter der drei Uni-Standorte Erlangen, Nürnberg und Fürth haben sich die Oberbürgermeister Florian Janik (Erlangen) und Ulrich Maly (Nürnberg) sowie der Beauftragte für Wissenschaft und Forschungsentwicklung Thomas Dreykorn (Fürth) zu der Veranstaltung bereits angemeldet. Klar gibt es dabei (wie immer) viel Info-Material rund ums Studium, Blöcke und Stifte sowie die kostenlosen blauen und äußerst beliebten FAU-Taschen.