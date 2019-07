Vom Ödland zur grünen Regnitzstadt

ERLANGEN - An einem Stadtspaziergang und einem Workshop zur Weiterentwicklung des Areals rund um den Großparkplatz in Erlangen nahmen etliche Bürger am Freitag teil.

Das Gelände am und rund um den Großparkplatz hinterm Bahnhof sieht derzeit noch trostlos aus. In den nächsten Jahren aber soll das großflächige Gebiet zu einem völlig neuen Stadtteil in Erlangen entwickelt werden. © Harald Sippel



Durch die Veranstaltung führte Josef Weber, Chef des städtischne Referats für Planen und Bauen. Er begründete, weshalb das Projekt nun in Angriff genommen wird, während mehrere Anläufe in den Jahren zuvor im Sand verlaufen waren. Der Handlungsdruck sei gewachsen, weil in der Stadt Wohnraum und Gewerbeflächen fehlten und man sich es nicht mehr leisten könne, eine bestens erschlossene 5,5 Hektar große Fläche nahe dem Zentrum als Parkplatz zu vergeuden. Apropos Wohnraum: Weber versicherte, in jedem Fall gelte die Auflage, 30 Prozent müssten sozial geförderter Wohnungsbau sein.

Schon im April 2011 war im Stadtrat beschlossen worden, ein Gesamtkonzept für das Areal auszuarbeiten. 2015 legte der Umwelt- und Verkehrsplanungsausschuss (UVPA) grundsätzliche Ziele für die Entwicklung des Großparkplatzes vor. Dann sollte das Projekt im Zug der Landesgartenschau verwirklicht werden — die jedoch 2017 durch einen Bürgerentscheid gestoppt wurde. Im Juni dieses Jahres beschloss der Stadtrat aufgrund von Anträgen von CSU und Grüner Liste, einen städtebaulichen Wettbewerb auszuloben und an den Vorbereitungen die Bürger zu beteiligen. Der Stadtspaziergang am Freitag war der erste Schritt dazu.

Was sich Bürgerinnen und Bürger selbst für die Regnitzstadt wünschen, wurde in einem Workshop im E-Werk an drei Tischen deutlich. Zum Beispiel an dem, der sich mit den Nutzungsmöglichkeiten befasste. Eine "Arena Erlangen" wurde genannt, eine große Halle ähnlich der Arena in Nürnberg, für Sportveranstaltungen (die Erlanger Bundesliga-Handballer zuallererst) aber auch Musik-Events und andere Großveranstaltungen.

Markante Architektur gewünscht

Eine Frau wünscht sich ausdrücklich ein Amphitheater. Etwas bescheidener ist der Vorschlag, begrünte Aufenthaltsräume, am besten mit Brunnen, einzuplanen. Wohnen und arbeiten sollten durch die Ansiedlung geeigneter Betriebe zusammengeführt werden. Das alles sollte natürlich autofrei sein — die Pkw gehörten in eine Tiefgarage. Etliche Teilnehmer könnten sich vorstellen, dass insgesamt eine markante Architektur in der Regnitzstadt besondere Akzente setzen könnte.

Hier wie auch an den anderen Tischen wurde immer deutlicher, dass im Zeichen des Klimanotstands ein grünes Stadtquartier stehen soll, wo jetzt noch Pkw die Luft verpesten. Begrünte Parkhäuser, von allen Seiten Blick aufs Grün ringsum bis hin zu dem Vorschlag, hier eine Mustersiedlung für ökologisches und nachhaltiges Bauen entstehen zu lassen.

Eine autofreie Regnitzstadt mit deutlicher Trennung aller Verkehrsarten stand auch ganz oben auf der Wunschliste beim Tisch "Mobilität und Parken".

Ebenerdige Parkplätze im Freien sollten die Ausnahme bleiben. Dafür müsse der Schwerpunkt auf Carsharing und auf Busshuttles in die Innenstadt gelegt werden und Haltestellen müssten attraktive — sprich: vor allem grüne — Wartezonen bekommen. Und dann müsste es auch bestimmte Ladezonen geben, nicht nur für Lieferanten, sondern auch als Anlaufstelle für den Weitertransport mit Lastenfahrrädern.

Eine harte Nuss war am dritten Tisch zu knacken, bei der Frage, wie die Regnitzstadt mit der Innenstadt auf der einen und dem Regnitzgrund auf der anderen Seite verbunden werden kann. Denn sie ist zwischen Bahngleisen und Autobahn eingeklemmt, deren Trassen etwa fünf Meter über dem Niveau des Parkplatzes verlaufen. Die Verbindung soll, so die Wünsche, attraktiv sein, so dass sie Menschen vom neuen Stadtteil zum Einkaufen in die Innenstadt lockt, auf der anderen Seite aber auch selbst Besucher anzieht und zum Tor für den Regnitzgrund wird. Sie soll offen sein, aber auch vor Wind und Wetter schützen, außerdem barrierefrei.

Eine grüne Sichtachse zur Innenstadt erscheint ebenfalls wünschenswert, sie könnte zugleich als Frischluftschneise dienen. Oder: Der Hauptbahnhof wird eingeglast und von hier aus führt eine Brücke zu einem der Gebäude der Regnitzstadt. Einer der weitestgehenden Vorschläge war, eine riesige Brücke vom Zentrum über die Bahngleise und noch weiter bis an einer Promenade entlang der Autobahn zu bauen. Und ebenfalls sehr kühn war die Anregung, Bahngleise und Autobahn unter das Niveau des Parkplatzes abzusenken.

