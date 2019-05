Von Stahlplatte am Kopf getroffen: Mann in Lebensgefahr

BAIERSDORF - Ein tragischer Betriebsunfall ereignete sich am Montag auf einer Baustelle in Baiersdorf: Ein 46-Jähriger wurde von schweren Baumaterialien am Kopf getroffen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf einer Baustelle in der Straße "Am Igelsdorfer Weg". Der 46-Jährige habe in der Nähe eines Krans gestanden, an dem eine Stahlplatte hing, und sei von dieser getroffen worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

