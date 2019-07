Vor dem Erlanger Bayernliga-Derby: Wetten im Lokalsportcast

Fußballer Tugay Akbakla und und Karim Said zu Gast am (windigen) Podcast-Mikrofon - vor 21 Minuten

ERLANGEN - Vor dem Derby in der Fußball-Bayernliga sind Tugay Akbakla und Karim Said vom SC Eltersdorf zu Gast im Lokalsportcast. Ein Gespräch über Pokern auf der Busfahrt nach Cham, Derbywetten mit Bastian Herzner und Aberglaube vor dem Spiel. Außerdem: der SC Uttenreuth Badminton und Kevin Schmidt, Sportlicher Leiter des HC Erlangen.

Lokalsportcast, Folge 36: Wetten vor dem Bayernliga-Derby

Bislang dachten wir immer, auf dem Sportgelände des Baiersdorfer SV ist es windig - von wegen! Auch beim SC Eltersdorf geht kräftig die Post ab - nicht erst am Mittwochabend um 18.30 Uhr, wenn der ATSV Erlangen zum Bayernliga-Derby vorbeischaut. Katharina Tontsch und Christoph Benesch haben sich deshalb auf der Auswechselbank mit Tugay Akbakla, Torhüter des SCE, und Karim Said, Mittelfeldspieler des SCE, getroffen. Außerdem in Folge 36 des Lokalsportcasts mit Gastauftritten: Der SC Uttenreuth Badminton und Kevin Schmidt, Sportlicher Leiter des HC Erlangen. Hört rein - und entschuldigt die Windgeräusche.

