Vorverkaufsstart fürs Figurentheaterfestival 2019

Karten sind ab 13. April online und in den VVK-Stellen erhätlich - 12.04.2019 18:00 Uhr

ERLANGEN - Am Samstag, 13. April, startet um 8 Uhr der Kartenvorverkauf für das 21. Internationale Figurentheater-Festival in Erlangen, Nürnberg, Fürth und Schwabach.

Das Licht wirkt wie ein Pinsel, der alles zum Vorschein bringt, was er berührt. So auch die beiden Tänzer auf ihrer traumhaften Reise (Compagnie P. Saire: „Hocus Pocus“, 30. Mai ab 17 Uhr u. 31. Mai ab 11 u. 20 Uhr in den Glocken-Lichtspielen).



Das Licht wirkt wie ein Pinsel, der alles zum Vorschein bringt, was er berührt. So auch die beiden Tänzer auf ihrer traumhaften Reise (Compagnie P. Saire: „Hocus Pocus“, 30. Mai ab 17 Uhr u. 31. Mai ab 11 u. 20 Uhr in den Glocken-Lichtspielen).



Zehn Tage, vier Städte, ein Festival: Die Daten und Fakten des 21. Figurentheater-Festivals sind bereits vor dem Start am 24. Mai eindrucksvoll. Bis 2. Juni werden 70 Kompagnien und Einzelkünstler aus 20 Ländern in Erlangen, Nürnberg, Fürth und Schwabach zu Gast sein.

Bilderstrecke zum Thema Höhepunkte des Figurentheaterfestivals 2019 in Erlangen Zehn Tage, vier Städte, ein Festival: Die Daten und Fakten des 21. Figurentheater-Festivals sind bereits vor dem Start am 24. Mai eindrucksvoll. Bis 2. Juni werden 70 Kompagnien und Einzelkünstler aus 20 Ländern in Erlangen, Nürnberg, Fürth und Schwabach zu Gast sein.



Gezeigt werden 87 verschiedene Inszenierungen in 226 Vorstellungen an 36 Veranstaltungsorten — da ist es immer gut, ein paar Tipps zu gekommen. Die EN haben in einer Bildergalerie ein paar ungewöhnliche Inszenierungen zusammengestellt, die im Festivalzentrum Erlangen zu sehen sein werden.

Was wäre, wenn die Toten uns unterstützten? „Georges“ ist eine Zusammenarbeit der aus Erlangen stammenden Puppenspielerin Julika Mayer und der französischen Choreografin Mylène Benoit (Oberes Foyer Markgrafentheater 2. und 2. Juni ab 18 Uhr).



Was wäre, wenn die Toten uns unterstützten? „Georges“ ist eine Zusammenarbeit der aus Erlangen stammenden Puppenspielerin Julika Mayer und der französischen Choreografin Mylène Benoit (Oberes Foyer Markgrafentheater 2. und 2. Juni ab 18 Uhr).



Dieser Service kommt zur rechten Zeit, denn am Samstag, 13. April, startet pünktlich um 8 Uhr der Kartenvorverkauf für das Festival.

Tickets sind dann im Internet auf der Festival-Homepage www.figurentheaterfestival.de oder an vielen der bekannten Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich — beispielsweise in der Geschäftsstelle der Erlanger Nachrichten (Hauptstraße 38, geöffnet am Samstag von 8 bis 12 Uhr).