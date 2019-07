Waldbrand in Erlangen fordert Einsatz dreier Feuerwehren

Ein Feuerzeug wurde in der Nähe gefunden - vor 41 Minuten

ERLANGEN - Ein Waldbrand zwischen den westlichen Erlanger Stadtteilen Kosbach und Häusling hat gleich drei Feuerwehren erheblich beschäftigt. Gemeinsam konnten sie ein Ausbreiten verhindern.

Gegen 14.30 Uhr wurde der Feuerwehr die Rauchentwicklung im Bereich der Reitersbergstraße gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Kosbach war mit ihrem nagelneuen Löschfahrzeug, das noch nicht einmal geweiht ist, als erste nahe der Rauchsäule, musste sich aber erst einen Weg durch unwegsames Gelände bahnen. Von der Böschung an der Autobahn aus gelang es schließlich, an den Brandherd zu kommen.

Im Wald, der direkt an der Autobahn liegt, brannten rund 400 Quadratmeter Unterholz und trockener Boden an zwei Stellen, die Flammen hatten sich bereits bis zu gut einem Meter an den Bäumen hinauf gefressen. Gemeinsam mit den inzwischen eingetroffenen Kräften der Ständigen Wache konnte das Feuer gelöscht und verhindert werden, so dass sich die Flammen nicht weiter ausbreiteten.

Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurde auch noch das Tanklöschfahrzeug aus Kriegenbrunn angefordert. Nach etwa einer Stunde war das Feuer komplett gelöscht. Weil auf dem dortigen Waldboden ein Feuerzeug gefunden wurde, wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt.

