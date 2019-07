Waldkrankenhaus wurde zum Erlebnisraum

Zum 60. Jubiläum stellte das Malteser Waldkrankenhaus St. Marien an über 30 Stationen medizinische Leistungen und Einrichtungen vor. - vor 29 Minuten

ERLANGEN - Am Samstag war aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums ein Tag der Offenen Tür im Malteser Waldkrankenhaus St. Marien. Die Besucher konnten an über 30 Stationen die medizinischen Leistungen und Einrichtungen für Behandlung und Nachsorge kennenlernen.

Die Besucher konnten sich an über 30 Stationen sowie in Vorträgen und Workshops über die Arbeit und medizinischen Bereiche informieren. © Harald Sippel



So konnte man sich beispielsweise im Wirbelsäulen-Zentrum informieren, Interessantes über schonende Eingriffe mit der Schlüssellochchirurgie erfahren, sich kundig machen bei den Herzkathederlaboren, im Geriatrie-Zentrum und in der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin oder auch über das Leistungsspektrum der Urologischen und Kinderurologischen Universitätsklinik am Waldkrankenhaus.

Darüber hinaus wurden Vorträge und Workshops gehalten. Hier gab es zum Beispiel "Die 10 besten Tipps bei Rückenschmerzen", und auch Tipps für eine gesunde Ernährung mit und ohne Nahrungsunverträglichkeiten, und es wurde unter anderem der Frage nachgegangen, wann Darmuntersuchungen bei Allergien wichtig sind.

Außerdem stellten Ausbildungsleiter und Auszubildende ihre Bereiche vor. Wer auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz ist, konnte sich direkt vor Ort bewerben und unter Umständen gleich einen Vertrag unterschreiben.

Für Kinder wiederum gab es eine eigene Führung und eine Krankenhausrallye sowie ein zusätzliches Spaßprogramm. Eine Attraktion für Besucher jeden Alters war ein begehbares Herz.

Und wem all dies noch nicht ausreichte, der konnte sich an der Fotobox ablichten lassen und das Bild am Ende mit heimnehmen.

ek