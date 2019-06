Warum es heuer keine Rekordkirchweih in Erlangen wird

ERLANGEN - Gute Stimmung, volle Keller: Die fünfte Jahreszeit ist in Erlangen wieder in vollem Gange. Wegen der abgeholzten Bäume gab es im Vorfeld der 264. Bergkirchweih aber viele kritische Stimmen. Die Erlanger Nachrichten haben beim Wirtschafts- und "Berg"-Referenten Konrad Beugel nachgefragt, wie er mit dem bisherigen Verlauf der Kirchweih zufrieden ist.

Neben den Bierkellern ist die Erlanger Bergkirchweih auch ein Eldorado für Essens-Liebhaber. Foto: Harald Sippel



Herr Beugel, viele haben mit Blick auf die abgeholzten Bäume fast schon das Ende des "Bergs" heraufbeschworen ...

Konrad Beugel: Ich war auch total darüber erschrocken, wie außerhalb des Betriebes gerade am Erich-Keller die Sonne hineinknallt. Aber ich finde jetzt während des Betriebs, und das sagen auch andere, merkt man das längst nicht mehr so extrem.

Also ist die Situation für Sie nicht so schlimm wie befürchtet?

Beugel: Ja. Die klare Botschaft muss aber erneut lauten: Die Bäume wurden nicht wegen der Bergkirchweih und angeblichen kommerziellen Gründen gefällt. Wir haben auch gar kein Ziel, irgendeinen speziellen Betrag zu erwirtschaften. Die Fällungen fanden aus Sicherheitsgründen statt.

Konrad Beugel Foto: Harald Sippel



Haben Sie Sorge, dass die Bergkirchweih an Zugkraft verliert?

Beugel: Nein, wenn einer die Bergkirchweih nicht mag, findet er immer ein Argument dagegen. Wer sie aber liebt – und das ist die überwiegende Mehrheit –, der wird kommen. Dass wir jetzt keine Rekordkirchweih kriegen werden, zumindest sieht es nach den ersten Tagen nicht danach aus, liegt aber nicht an den Bäumen.

Sondern?

Beugel: Das liegt am Wetter mit seinen Regenschauern und auch an Rock im Park. Das Festival in Nürnberg fand heuer zeitgleich mit dem Berg statt. Beim Abendpublikum gibt es eine Schnittmenge.

Viele klagen über zu viele und zu betrunkene Menschen am Berg ...

Beugel: Ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft unserer Bergkirchweih. Sie hat trotz allem nach wie vor ihren Namen und ihre Magnetwirkung.

Sehen Sie noch Luft nach oben?

Beugel: Wir wollen versuchen, das Familienpublikum wieder mehr anzuziehen. Das wünschen sich auch die Schausteller, aber es ist nicht leicht. Werbung für den Kellerbereich machen wir schon lang nicht mehr.