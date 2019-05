Wasserschaden in der Kita Blumenstraße in Baiersdorf

Zwei Kindergarten-Gruppen und die Krippengruppe werden für acht Wochen ausgelagert - 15.05.2019 10:30 Uhr

BAIERSDORF - Erst im Jahr 2017 öffnete die Kita in der Blumenstraße in Baiersdorf ihre Türen. Jetzt ist schon wieder Schluss. Zumindest vorübergehend. Ein Wasserschaden macht den Aufenthalt im Gebäude unmöglich. Zwei Kindergarten-Gruppen und die Krippengruppe werden ausgelagert.

"Kaum gebaut, schon versaut" könnte als Titel über der Kita Blumenstraße stehen. Im September 2017 wurde der schöne Neubau eröffnet. Jüngst hat sich ein größerer Wasserschaden abgezeichnet. Der musste natürlich untersucht werden.

Bürgermeister Andreas Galster schilderte dem Bauausschuss das Prozedere. Die Versicherungsfirma habe einen Bauchemiker mit der Untersuchung beauftragt, um Ursache und Verursacher des Wasserschadens ausfindig zu machen. Der bohrte die Fußbodenheizung an, konnte aber nach Reparatur derselben immerhin positiv vermelden, dass der Estrich nicht feucht ist.

Nach der Begutachtung durch den Bauchemiker ist die Feuchtigkeit vermutlich im Bereich der (Styropor-)Dämmung zu finden. Das bedeutet, dass das Gebäude ausgetrocknet werden kann und keine schwerwiegenden baulichen Maßnahmen ergriffen werden müssen. Soweit das Positive.

Das Austrocknen dauert voraussichtlich sechs bis acht Wochen. In dieser Zeit müssen die zwei Kindergarten Gruppen und die Krippengruppe ausgelagert werden. Die Krippengruppe geht "containern", wird vorübergehend in der provisorischen Kita "Kinderreich" untergebracht. Die zwei Kindergartengruppen werden gleichsam zur Kinder-Feuerwehr. Sie werden im Feuerwehrgerätehaus in Baiersdorf einquartiert, bis ihre angestammte Unterkunft trockengelegt ist.