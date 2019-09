Wasserschlacht im Haus: Streit in Eckental eskaliert

79-Jähriger beschwerte sich über seinen 25-jährigen Nachbarn - vor 47 Minuten

ECKENTAL - Am Mittwochvormittag platzte einem 79-jährigen Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in Eckental der Kragen, nachdem ein 25-jähriger Nachbar zum wiederholten Mal lautstark "randalierte". Die Polizei musste einschreiten.

Nachdem der Rentner sturmgeläutet hatte, öffnete der 25-Jährige die Wohnungstür und schüttete ein Glas Wasser über seinen Nachbarn. Lautstarke Beschimpfungen begleiteten den Streit. Als Reaktion darauf kam der Begossene mit einem 5- Liter-Eimer zurück und schüttete das Wasser in die Wohnung des Kontrahenten, nachdem dieser erneut seine Tür geöffnet hatte.

Anschließend kam es noch zu einem Handgemenge, bei dem aber niemand ernsthaft verletzt wurde. Allerdings nahm die Wohnungstür durch das zu heftige "Anklopfen" Schaden. Die Kontrahenten zeigten sich wechselseitig an.

