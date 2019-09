Weller-Bräu: Thalermühle in Erlangen öffnet die Pforten

Behörden erteilen Genehmigung für "Gastbrauhaus" der Brauereigenossenschaft - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein neue Gaststätte für Erlangen: Die "Thalermühle" an der Regnitz nimmt am heutigen Mittwoch, 4. September 2019, den regulären Betrieb auf.

Blick in den Gastraum der Brauerei-Gaststätte der Genossenschaftsbrauerei Weller in der Thalermühle. Foto: Günter Distler



"Der Moment, auf den wir so lange gewartet haben, ist nun gekommen! Gestern, am Montagnachmittag, erhielten wir die Erlaubnis, unser Gastbrauhaus zu eröffnen. Trotz der sehr kurzen Vorbereitungszeit werden wir an den Start gehen und freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen: Die Thalermühle geht am Mittwoch, den 4. September 2019, in den regulären Betrieb!" Dies verkündete nun stolz und sehr, sehr kurzfristig der Vorstand der Genossenschaftsbrauerei Weller per E-Mail.

Zum„Pre-Opening“ hatte man die Genossen gereits vor einiger Zeit in die Brauerei-Gaststätte in der Thalermühle eingeladen. Eigentlich hätte man schon im Frühjahr den regulären Betrieb aufnehmen wollen. Doch fehlte damals noch die Betriebserlaubnis. Eines ließ sich aber bereits beim Probebetrieb bereits sagen: Die Gaststätte ist ein Schmuckstück

Die Öffnungszeiten sind ab sofort Montag bis Freitag von 16 bis 23 Uhr (Küche: 17 bis 21.30 Uhr) sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 23 Uhr (Küche 11.30 bis 21.30 Uhr). Ab der zweiten Septemberwoche ist mittwochs Ruhetag.

Noch sind aber einige Nacharbeiten am Bau innen und außen zu erledigen, so dass bislang z.B. nur ein Nebenraum genutzt und der Biergarten noch nicht direkt vom Gebäude aus betreten werden kann. "Die Nacharbeiten dienen zudem weiteren Verschönerungen am Objekt", heißt es zum Abschluss der Rundmail.

