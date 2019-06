Wie Räume das Lebensgefühl in Erlangen prägen

ERLANGEN - "Räume prägen unser Leben: private Räume, öffentliche Räume, Stadt- und Landschaftsräume. In ihnen wohnen und arbeiten wir, in ihnen verbringen wir unsere Freizeit. Für uns gibt es keinen Tag und keine Nacht ohne Räume. Räume, die selbstverständlich Einfluss auf uns haben." So sagt es Christine Degenhart, Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, die damit gleichzeitig das aktuelle Motto bundesweiten Tags der Architektur, vorgibt, an dem sich die Bayerische Architektenkammer mit ihren "Architektouren" beteiligt.

Zu den Vorzeigeobjekten gehört auch der „Sozialwohnungsbau“ in der Brüxer Straße, in der im Auftrag der Gewobau 163 Wohneinheiten über einer Tiefgarage mit 84 Stellplätzen entstanden sind. © Foto: Harald Sippel



Bis zum 31. Januar 2019 haben sich Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten und Stadtplaner zusammen mit Bauherren und Nutzern mit ihren in den letzten drei Jahren fertig gestellten Projekten für die "Architektouren 2019" beworben.

Bei den von einem unabhängigen Beirat ausgewählten Einreichungen sind auch Erlanger Büros beteiligt. Gleich zweimal gehören Entwürfe von KJS+ Architekten (von Hubert Kress, Rudolf Johannes, Rainer Straßgürtl und Michael Sattler unter Mitarbeit von Stefan Hirschsteiner und der Führes Landschaftsarchitektur von Urban Führes aus Zirndorf)) zu den Vorzeigeprojekten. So eine Kindertagesstätte mit Steildach im Zirndorfer Ortsteil Weiherhof, Am Schreiberholz 30, die am Samstag, 29. Juni ab 10 Uhr zu besichtigen ist.

Das zweite Projekt von KJS+ Architekten ist der Umbau und die Sanierung des Kulturtreffs am Baudergraben in Altdorf bei Nürnberg. Hier wurde in der alten Turnhalle mit vielen Zubauten ein kultureller Raum mit Bibliothek eingerichtet. Beteiligt ist hier Landschaftsplaner Bernhard Lorenz vom gleichnamigen Büro aus Nürnberg. Besichtigt werden kann das Objekt am Samstag, 29. Juni, von 14 bis 16 und am Sonntag, 30. Juni, von 10 bis 12 Uhr.

Zu den Vorzeigeobjekten gehört auch der "Sozialwohnungsbau" in der Brüxer Straße, in der im Auftrag der Gewobau 163 Wohneinheiten über einer Tiefgarage mit 84 Stellplätzen entstanden sind. Das Architektenteam grabow klausearchitekten partmbb aus München (von Wolfgang Klause und Volker Grabow) hat dieses auch in Erlangen sehr gelobte Objekt geplant unter Beteiligung von Stadtplaner Hubert Wendler aus München. Die Wohnsiedlung in der Brüxer Straße 5 – 23 kann am Samstag ab 13 und am Sonntag ab 15 Uhr besichtigt werden.

In der Zeppelinstraße 39 hat das Büro für Bauform vom Nürnberger Architekten Jürgen Lehmeier ein Siedlungshaus aus den 1920er Jahren saniert und erweitert und gleichzeitig für Energieeffizienz gesorgt. Das Haus kann am Sonntag von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Zwei öffentliche Gebäude gehören an diesem Wochenenden ebenfalls zu den Vorzeigeobjekten. Da ist einmal der Jugendtreff (mit Fahrradwerkstatt und Open-Air-Bühne mit Biergarten) am E-Werk, der im Auftrag des städtischen Gebäudemanagements die Arbeitsgemeinschaft Gentner Architekten und Bachmann Architekten aus Nürnberg zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Bernhard Lorenz plante. Das Haus an der Fuchsenwiese 1 kann am Samstag von 11 bis 12 und am Sonntag von 14 bis 15 Uhr besichtigt werden.

Dotterweich-Bort Architekten von Regine Bort und Martin Dotterweich-Bort haben den Gemeindesaal für

die Kirche St. Peter und Paul in Erlangen-Bruck entworfen, der sich in die historische Wehrkirchenanlage einfügt. Das Haus in der Fürther Straße 24 kann am Samstag von 10 bis 12 und am Sonntag von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden. Steht in der Stadt Forchheim, ist aber von den Erlanger djb-Architekten (Frank Jakobs, Manfred Dittrich und Hubert Brennauer unter Mitarbeit ) geplant worden: der Neubau der Grundschule im Forchheimer Stadtteil Kersbach. Der Neubau – die Bauleitung hatte die ganzWerk von Rolf Ocklenburg aus Nürnberg – im Schülerweg 4 kann am

Samstag von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden.

