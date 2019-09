Wieder ein großer Spaß beim 16. Erlanger Nachtlauf

Sport-Event im Röthelheimpark am Freitagabend war wieder ein Erfolg - vor 1 Stunde

ERLANGEN - 900 Sportler haben mitgemacht und den 16. Erlanger Nachtlauf in ein tolles Event verwandelt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene liefen zusammen im Röthelheimpark. Auch gab es ein vielseitiges Rahmenprogramm.

Es muss abends schon etwas kälter und dunkel werden. Sonst wäre der Erlanger Nachtlauf nicht, was er ist, was ihn ausmacht. Bereits zum 16. Mal haben sich im Röthelheimpark die Sportler, 900 waren es diesmal, versammelt, um gemeinsam über einen 3,8 Kilometer langen Rundkurs zu joggen.

Dafür wird der halbe Stadtteil abgesperrt, die Helfer vom Turnerbund Erlangen stellen zudem Hunderte Kerzen am Streckenrand auf. Die Atmosphäre ist so immer ganz besonders. Auch gibt es offene Feuerstellen, um sich in der doch schon sehr herbstlichen Abendluft zu wärmen.