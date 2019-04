Wird es für Anwohner der A 73 in Erlangen ruhiger?

Eine mögliche streckenweise Einhausung könnte Lärm verringern - vor 32 Minuten

ERLANGEN - Die mögliche streckenweise Einhausung des Frankenschnellwegs liegt derzeit noch fern jeglicher Realisierung. Dennoch möchte die Stadt Erlangen an dem Vorhaben dran bleiben und einen langen Atem beweisen.

Zukunftsmusik klingt herüber: leise und aus weiter Ferne. Genau von dort, wo sich einst Dinge verwirklichen, für die die Zeit jetzt noch nicht reif ist. "Wir sind noch weit davon entfernt zu sagen, das wird kommen", meinte OB Florian Janik. Sicher ist auch: "Es ist noch ein langer Weg. Aber es lohnt sich, ihn zu gehen", so Janik gänzlich überzeugt von der Sache, als im jüngsten Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss nochmal die Rede auf eine mögliche "Überdeckelung" der A 73 kam.

Das Problem ist hinlänglich bekannt:der Lärm an der A 73 und die damit verbundene hohe Belastung für die Anwohner. Überdies zerschneidet der Autobahnstreifen den Stadtteil Bruck, so dass wertvolle Flächen einfach nicht genutzt werden können. Gemeinsam mit der Autobahndirektion Nordbayern und dem Freistaat sucht die Stadt Erlangen nach Lösungen, um die prekäre Lärmsituation in den Griff zu kriegen.

Nach etlichen Gesprächen, Überlegungen und ersten planerischen Höhenflügen wurde schließlich das Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten aus Dresden beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zu erarbeiten, die die städtebaulichen und landschaftlichen Möglichkeiten aufzeigen soll, die eine Einhausung der Autobahn A 73 im Abschnitt zwischen Tennenloher und Paul-Gossen-Straße auf rund 1,1 Kilometern Länge ermöglichen würde. Die Studie entwickelt gleichsam visionär die Idee eines grünen, vielseitig nutzbaren Autobahndeckels. Damit verbunden sind die Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation entlang des Frankenschnellwegs durch die Reduzierung des Lärms, die Entwicklung neuer Grün- und Freiflächen, gefällig kombiniert mit Spiel- und Erholungsmöglichkeiten, neue potenzielle Wohnbauflächen und nicht zuletzt die Verknüpfung bestehender Landschafts- und Grünräume.

Damit nicht genug. Denn im Auftrag der Autobahndirektion wurde zudem ein Verkehrsgutachten für die A 73 im Raum Erlangen, Forchheim, Bamberg erstellt. Die Ergebnisse präsentierte unlängst Innenminister Herrmann. Demnach ist im Bereich Erlanger Stadtgebiet nördlich des Autobahnkreuzes bis 2035 mit einem beträchtlichen Anstieg des Verkehrs zu rechnen.

Heute passieren täglich rund 80 000 Fahrzeuge diesen Abschnitt. Bis 2035 muss mit täglich 100 000 Vehikeln gerechnet werden, nicht zuletzt auch wegen des Siemens-Campus. Das ist für die vierspurige A 73 nicht mehr zu bewältigen. "Bei 100 000 Fahrzeugen ist ein sechsspuriger Ausbau einer Autobahn Standard". Mit diesem sechs-spurigen Ausbau müsste automatisch auch auf Lärmschutz geachtet werden — eine gute Voraussetzung für einen Autobahndeckel. Für die lärmgeplagten Menschen in Bruck sei der Autobahndeckel "eine massive Verbesserung". Herrmann sprach von "belastbaren Zukunftsplänen", auch wenn noch nichts beschlossen sei.

Kritische Töne

Ein "grüner Deckel" über die Autobahn und schon herrscht himmlische Ruhe – die Vorstellung gefällt durchaus. Dass das allerdings nur zu haben ist mit einem sechsspurigen Ausbau, ließ doch einige kritische Töne laut werden. "Der Plan sieht toll aus, aber eine Steigerung des Verkehrs sollte nicht der Preis für den Deckel sein", monierte unter anderem Johannes Pöhlmann, Stadtrat der Linken. Dagegen sprach sich CSU-Fraktions-Chef Jörg Volleth klar für die zukunftsträchtige Planung aus: "Nicht stehen bleiben und froh sein, dass der Freistaat das Ganze unterstützt." Und natürlich braucht man für die Verwirklichung dieser Vision einen langen Atem. Aber man habe, wenn schon nicht einen Fuß, dann doch wenigstens "drei Zehen" in der Tür, so Janik.

Im nächsten Schritt werde die Autobahndirektion die Verkehrszahlen und die Machbarkeitsstudie solcherart aufarbeiten, dass man beim Bund anklopfen und vorstellig werden könne. Ziel sei es, das Projekt in dem Bundesverkehrswegeplan zu platzieren. Eine erste Berechnung der Autobahndirektion ergab eine Kostenschätzung von mindestens 300 Millionen Euro für das Projekt.

Die Realisierung liegt allerdings in weiter Ferne. Ist überhaupt noch nicht abschätzbar. Und wird wohl kaum vor dem Jahr 2030 geschehen, hieß es.

Rainer Wich