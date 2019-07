Wissenschaftler aus Erlangen sorgen sich ums Weltklima

Philosophen der FAU sind bei "Scientists for Future" aktiv - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Mehr als 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Philosophischen Fakultät mit Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) unterstützen die Schülerinnen und Schüler von "Fridays for Future".

Kaum eine Form der Energiegewinnung ist so schmutzig wie das Verbrennen von Kohle. © Federico Gambarini/dpa



Kaum eine Form der Energiegewinnung ist so schmutzig wie das Verbrennen von Kohle. Foto: Federico Gambarini/dpa



Zuvor war ein Vorschlag im Fakultätsrat angenommen worden, alle Fakultätsmitglieder darüber zu informieren, dass die weltweiten Klima-streiks durch Mitzeichnung einer Stellungnahme der "Scientists for Future" unterstützt werden können.

Bilderstrecke zum Thema Fridays For Future in Erlangen: Plakate und Statements für mehr Klimaschutz 800 Kinder und Jugendliche haben in Erlangen wieder gegen den Klimawandel demonstriert. Auch die Bewegung "Parents For Future", also die Eltern, waren dabei. Nach einer Kundgebung am Schlossplatz gingen die Teilnehmer in einem langen Zug mit vielen Transparenten durch die Hauptstraße zum Rathausplatz.



In dieser von international renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verfassten Stellungnahme wird vor einem weltweiten Temperaturanstieg von mehr als 1,5°C gewarnt. Die Verfasserinnen und Verfasser betonen die Notwendigkeit, sofort mit einer schnellen Reduktion aller Treibhausgase zu beginnen, um das Ausmaß der Klimaverschlechterungen in einem noch beherrschbaren Rahmen zu halten und Kipp-Punkte zu vermeiden.

Hier gibt´s alles rund um die FAU Erlangen-Nürnberg

Außerdem haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Philosophischen Fakultät und des Fachbereichs Theologie an der FAU eine regionale Gruppe der "Scientists for Future" gegründet, die sich als Unterstützer der lokalen "Fridays for Future"-Bewegung versteht und in Zukunft mit einem Vortragsangebot und themenbezogenen Symposien aktiv sein wird. Die Regionalgruppe wird von FAU-Physiker Prof. Dr. Martin Hundhausen geleitet.

en