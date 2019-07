Wohnungen statt Gewerbegebiete: Linke wollen Uni Erlangen stoppen

ERLANGEN - Die Erlanger Linke ist in Sorge. Sie sieht ungute Entwicklungen in der Stadt und möchte sich dagegen stemmen. Denn: "Lebensqualität und Umwelt dürfen nicht auf der Strecke bleiben."

Mehr Grün und mehr Wohnungen statt Industrie, Uni und Wirtschaft: Die Linke fordert, die Lebensqualität der Bevölkerung der Stadt zu steigern. © Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



So jedenfalls haben die Linken-Räte einen Antrag überschrieben, der vier Punkte umfasst, die allesamt dazu dienen sollen, dass "Umwelt und Mensch" nicht gegeneinander ausgespielt werden. Denn "die Menschen in der Stadt brauchen Grünflächen".

Genau deswegen fordert die Linke unter anderem, dass fortan keine weiteren Flächen als Gewerbegebiete oder als Sondergebiete für die Universität ausgewiesen werden. Das ist auch im Zusammenhang mit der herrschenden Wohnungsnot zu sehen. Die werde weiter zunehmen, solange "weitere Arbeitskräfte in die Stadt gezogen werden", meinen die Linken-Räte. Und von daher müsse Erlangen schlicht akzeptieren, dass "auch die Universität nicht beliebig weiter wachsen kann".

Der vermeintliche "Wildwuchs" in den vorhandenen Gewerbegebieten ist den Linken ebenfalls ein Dorn im Auge. Eine Ansammlung aus weiteren Autohäusern, Logistikunternehmen oder beispielsweise von Flachbauten und großen Parkplätzen sollte deswegen durch entsprechende Bebauungspläne und einer städtischen "Bodenvorratspolitik" unterbunden werden. Nutznießer sollen vor allem schon bestehende Firmen sein, die ihre Leute "zum großen Teil aus der näheren Umgebung rekrutieren". Ferner plädieren die Linken für eine strikte Beachtung des Erlanger Grünkonzepts, damit es am Ende nicht zu einer "Überverdichtung" führt.

Ist der Uni-Standort Erlangen-Nürnberg in Gefahr?

Die Stadt kann die Sorgen der Linken allerdings nicht ganz teilen und hält entsprechend dagegen. Demnach sei zwar in den vergangenen Jahren die Zahl der Beschäftigten "deutlich angestiegen", allerdings ohne dass eine "nennenswerte Neuausweisung von Gewerbeflächen" stattgefunden habe, heißt es in einer Antwort der Verwaltung, die unlängst im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss zur Sprache kam. Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass die derzeit bedeutendsten Projekte in der Stadt der Bau des Siemens-Campus, die Nachverdichtungsmaßnahmen im Uni-Südgelände sowie im Bereich der Frauenauracher Straße laufen. All diese finden jedoch im Innenbereich von "bestehenden Gewerbegebieten" statt. Und die Stadt hat es sich auf ihre Fahnen geschrieben, auch weiterhin den "Fokus in erster Linie auf die Innenentwicklung zu legen".

Kein Zweifel: Die Interessen sind durchaus unterschiedlich gelagert. Auch deshalb gilt es, die "widerstrebenden Interessen stets abzuwägen und soweit möglich in Einklang zu bringen".

Und apropos Grünflächen: Den Bedenken der Linken halten die Stadtoberen hier ihr Zukunftskonzept "Grün in Erlangen 2018" entgegen. Demnach sind die städtischen Grünbereiche nicht nur als Freizeit- und Erholungsräume zu sehen, sondern auch in ihrer Funktion in Sachen Klimaanpassung, Stadtökologie und Biodiversität "von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Stadt".

Lebensqualität und Umwelt im Stadtgebiet werden im Rahmen der Maßnahmen "weiter berücksichtigt und gefördert", so das städtische Resümee.

RAINER WICH